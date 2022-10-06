UnionPay стали особенно популярны среди россиян после того, как Visa и Mastercard ушли из России. Также напомним, что в начале сентября китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт в POS-терминалах попавших под санкции российских банков-эквайрингов.

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UnionPay перестали принимать в трех странах

Например, карты UnionPay, независимо от страны выпуска, не принимаются в чешском KB Bank. Также российские и белорусские карты UnionPay перестали обслуживать сеть банкоматов Euronet в Испании.

В компании Euronet заявили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций, пишет издание. Не работают карты UnionPay в Испании и в банкоматах Kutxabank и ING.

Неясна ситуация с испанской сетью Sabadell и JCC на Кипре. В компаниях уверяют, что продолжают обслуживать карты UnionPay, а вот российские СМИ сообщают о случаях отказа принимать карты.

Так, например, в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с "пластиком" китайской платежной системы, в том числе выпущенным российскими банками.

Обратите внимание! Болгарский DSK Bank перестанет работать с UnionPay с 26 октября. В центре поддержки банка сообщили, что пока переговоры с UnionPay продолжаются, окончательное решение не принято.