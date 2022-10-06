UnionPay стали особенно популярны среди россиян после того, как Visa и Mastercard ушли из России. Также напомним, что в начале сентября китайская платежная система UnionPay запретила обслуживание своих карт в POS-терминалах попавших под санкции российских банков-эквайрингов.
Интересно Островки стабильности: какие активы всегда будут приносить прибыль
UnionPay перестали принимать в трех странах
Например, карты UnionPay, независимо от страны выпуска, не принимаются в чешском KB Bank. Также российские и белорусские карты UnionPay перестали обслуживать сеть банкоматов Euronet в Испании.
В компании Euronet заявили, что карты, выпущенные некоторыми банками-эмитентами, были заблокированы и не будут приниматься из-за санкций, пишет издание. Не работают карты UnionPay в Испании и в банкоматах Kutxabank и ING.
Неясна ситуация с испанской сетью Sabadell и JCC на Кипре. В компаниях уверяют, что продолжают обслуживать карты UnionPay, а вот российские СМИ сообщают о случаях отказа принимать карты.
Так, например, в call-центре компании сообщили, что до сих пор работают с "пластиком" китайской платежной системы, в том числе выпущенным российскими банками.
Почему UnionPay популярна среди россиян
После начала полномасштабной российской агрессии против Украины глобальные финансовые компании, такие как Visa, American Express и Mastercard, перестали выдавать кредитные и платежные карты россиянам, что заставило их массово использовать UnionPay.
Напомним, что в марте Нацбанк призвал UnionPay выйти из платежного рынка России. Речь шла о прекращении обслуживания всех операций с платежными картами China UnionPay и UnionPay International на территории России и за ее пределами.