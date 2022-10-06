UnionPay стали особливо популярні серед росіян після того, як Visa та Mastercard пішли з Росії. Також нагадаємо, що на початку вересня китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток у POS-терміналах російських банків-еквайрингів, які потрапили під санкції.
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UnionPay перестали приймати у трьох країнах
Наприклад, картки UnionPay, незалежно від країни випуску, не приймають у чеському KB Bank. Також російські та білоруські карти UnionPay перестала обслуговувати мережу банкоматів Euronet в Іспанії.
У компанії Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані й не прийматимуться через санкції, пише видання. Не працюють картки UnionPay в Іспанії й у банкоматах Kutxabank та ING.
Незрозуміла ситуація з іспанською мережею Sabadell та JCC на Кіпрі. У компаніях запевняють, що продовжують обслуговувати картки UnionPay, а от російські ЗМІ повідомляють про випадки відмови приймати картки.
Так, наприклад, у call-центрі компанії повідомили, що досі працюють із "пластиком" китайської платіжної системи, у тому числі випущеним російськими банками.
Чому UnionPay популярна серед росіян
Після початку повномасштабної російської агресії проти України глобальні фінансові компанії, такі як Visa, American Express та Mastercard, перестали видавати кредитні та платіжні картки росіянам, що змусило їх масово використовувати UnionPay.
Нагадаємо, що у березні Нацбанк закликав UnionPay вийти з платіжного ринку росії. Мовилось про припинення обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay та UnionPay International на території росії та за її межами.