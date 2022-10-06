UnionPay стали особливо популярні серед росіян після того, як Visa та Mastercard пішли з Росії. Також нагадаємо, що на початку вересня китайська платіжна система UnionPay заборонила обслуговування своїх карток у POS-терміналах російських банків-еквайрингів, які потрапили під санкції.

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UnionPay перестали приймати у трьох країнах

Наприклад, картки UnionPay, незалежно від країни випуску, не приймають у чеському KB Bank. Також російські та білоруські карти UnionPay перестала обслуговувати мережу банкоматів Euronet в Іспанії.

У компанії Euronet заявили, що карти, випущені деякими банками-емітентами, були заблоковані й не прийматимуться через санкції, пише видання. Не працюють картки UnionPay в Іспанії й у банкоматах Kutxabank та ING.

Незрозуміла ситуація з іспанською мережею Sabadell та JCC на Кіпрі. У компаніях запевняють, що продовжують обслуговувати картки UnionPay, а от російські ЗМІ повідомляють про випадки відмови приймати картки.

Так, наприклад, у call-центрі компанії повідомили, що досі працюють із "пластиком" китайської платіжної системи, у тому числі випущеним російськими банками.

Зверніть увагу! Болгарський DSK Bank перестане працювати з UnionPay із 26 жовтня. У центрі підтримки банку повідомили, що поки переговори з UnionPay продовжуються, остаточного рішення не ухвалено.