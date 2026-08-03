Какую помощь смогут получить ВПЛ в августе 2026 года

Значительная часть украинцев была вынуждена покинуть место своего проживания из-за войны. Перемещенные лица имеют право на официальный статус ВПЛ и ряд льгот.

Какие выплаты для ВПЛ предусмотрены в 2026 году?

Выплаты для ВПЛ в настоящее время предоставляются не всем переселенцам, а только тем, кто относится к наиболее уязвимым категориям населения, в частности, не имеющим достаточного денежного обеспечения.

Эти выплаты не изменятся в августе. Они по-прежнему будут составлять:

2 000 гривен для лиц старше 18 лет;

3 000 гривен – для лиц с инвалидностью и младше 18 лет, отмечает "Бесплатная юридическая помощь".

Обычно выплаты переселенцам производятся двумя волнами:

первая – до 15 числа;

вторая – до 28 числа.

Отметим, что на скорость получения средств влияет ряд факторов. Сейчас все зависит от оперативности работы казначейской службы и конкретного банковского учреждения.

К слову, ВПЛ имеют право и на другую помощь. Например, семьи переселенцев могут оформить специальную субсидию на аренду жилья. Такая льгота предоставляется ВПЛ, если их расходы на аренду превышают 5 частей или 20% совокупного дохода семьи.

Дополнительным условием для получения этой субсидии является то, что в безопасных регионах переселенцы не должны иметь другого жилья площадью более 13,65 квадратных метров на одного человека.