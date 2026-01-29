В феврале украинцам предоставят новую помощь: инструкция для оформления выплат
- В 2026 году внутренне перемещенные лица, пенсионеры, малообеспеченные семьи и другие категории получают финансовую поддержку от государства и международных организаций.
- Помощь предоставляется различными программами, такими как от Эстонского совета по делам беженцев, ЮНИСЕФ, УВКБ ООН и Красного Креста, с различными условиями и суммами выплат.
После начала полномасштабной войны украинцам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, начали оказывать помощь. В 2026 году боевые действия продолжаются, поэтому выплаты от государства и международных организаций продолжили.
Кто может получить помощь?
В 2026 году внутренне перемещенные лица в дальнейшем будут получать ежемесячную денежную помощь от государства на проживание. С 1 января выплаты продлили еще на полгода, передает 24 Канал по ссылке на ПФУ.
Также финансовую поддержку в Украине предоставляют:
- пенсионерам;
- малообеспеченным и многодетным семьям;
- людям с инвалидностью;
- одиноким пожилым людям;
- семьям, имеющим детей с инвалидностью;
- жителям прифронтовых и деоккупированных общин;
- одиноким матерям и отцам;
- украинцам, жилье которых повреждено или разрушено из-за войны.
Большинство программ поддержки предусматривают помощь на 3 месяца. В некоторых случаях выплаты продолжают на полгода.
Средства зачисляют на банковские счета получателей или поступают Укрпочтой.
Помните! Стоит остерегаться мошенников, которые пытаются выманить средства, притворяясь благотворителями. Гуманитарные организации и фонды никогда не спрашивают пароли или другую информацию для доступа к банковским счетам украинцев.
Какую помощь можно получить в феврале?
Сейчас помощь предоставляется от нескольких международных организаций.
- Помощь от Эстонского совета по делам беженцев
Действует "Программы экстренной поддержки средств к существованию". Она имеет целью помочь уязвимым домохозяйствам, пострадавших в результате войны, и создать новые источники дохода, пишет ERC.
Подать заявку могут жители:
- Днепропетровской;
- Донецкой;
- Запорожской;
- Кировоградской;
- Полтавской;
- Черкасской области.
Сумма выплат составляет 42 тысячи гривен на домохозяйство. Направить эти средства можно на открытие или восстановление собственного дела.
Преимущество предоставляют внутренне перемещенным лицам и жителям общин, пострадавших от войны и имеют подтверждение убытков.
Сроки подачи документов различаются. Например, в Днепропетровской области – подать заявку нужно до 1 февраля, а в Кировоградской – до 9 февраля.
- Поддержка от ЮНИСЕФ
Помощь от ЮНИСЕФ продолжают выплачивать семьям с детьми зимой. В частности, в январе выплаты начислили более 54 тысячам украинских семей.
Сейчас она охватывает три региона:
- Днепропетровскую область;
- Харьковскую область;
Программу расширили благодаря поддержке Соединенных Штатов и Швеции.
- Помощь от УВКБ ООН
В феврале 2026 года поддержку оказывают таким категориям;
- семьям с поврежденным или непригодным жильем;
- домохозяйствам без доходов;
- украинцам после эвакуации или обстрелов.
Для оформления выплат необходимо собрать пакет документов:
- паспорт гражданина Украины;
- индивидуальный налоговый номер (ИНН);
- справку ВПЛ при наличии;
- медицинские карты;
- документы на детей;
- банковские реквизиты.
Обратите внимание! Для жителей Конотопской громады Сумской области сейчас действует запись в электронную очередь. Записаться можно по телефону – 063 182 68 38.
- Помощь от Красного Креста
Предусматривает выплату 10 800 гривен на каждого члена семьи для обеспечения самых первых потребностей. Помощь выплачивается в течение трех месяцев.
Сейчас действует в таких регионах:
- Харьковская;
- Херсонская;
- Донецкая;
- Запорожская область.
Важно! В Сумской области открыта регистрация для: ВПЛ с 2022 года, семей с детьми до четырех лет и лиц с инвалидностью. Регистрация продолжится до 28 февраля 2026 года.
У кого могут забрать помощь?
Если семье ВПЛ назначают помощь на проживание, ежемесячные выплаты получает один из членов семьи. Для детей и людей с инвалидностью сумма составляет 3 тысячи гривен, а для других членов семьи – по 2 тысячи.
В то же время государство может прекратить выплаты, если материальное положение семьи превышает установленные критерии. Помощь также отменяется в случае возвращения ВПЛ в покинутый дом или выезда за границу. Причиной может быть длительное пребывание за пределами Украины – более 30 дней непрерывно или 60 дней в целом при получении выплат.
Потерять помощь можно и после дорогостоящих покупок или значительных накоплений. Например, выплаты прекращают, если семья покупает автомобиль в возрасте до пяти лет, приобретает недвижимость, землю или ценные бумаги на сумму более 100 тысяч гривен, имеет депозиты или государственные облигации на такую же сумму, или владеет жильем в относительно безопасных регионах.