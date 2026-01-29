В феврале украинцам предоставят новую помощь: инструкция для оформления выплат

После начала полномасштабной войны украинцам, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, начали оказывать помощь. В 2026 году боевые действия продолжаются, поэтому выплаты от государства и международных организаций продолжили.

Кто может получить помощь?

В 2026 году внутренне перемещенные лица в дальнейшем будут получать ежемесячную денежную помощь от государства на проживание. С 1 января выплаты продлили еще на полгода, передает 24 Канал по ссылке на ПФУ.

Также финансовую поддержку в Украине предоставляют:

пенсионерам;

малообеспеченным и многодетным семьям;

людям с инвалидностью;

одиноким пожилым людям;

семьям, имеющим детей с инвалидностью;

жителям прифронтовых и деоккупированных общин;

одиноким матерям и отцам;

украинцам, жилье которых повреждено или разрушено из-за войны.

Большинство программ поддержки предусматривают помощь на 3 месяца. В некоторых случаях выплаты продолжают на полгода.

Средства зачисляют на банковские счета получателей или поступают Укрпочтой.

Помните! Стоит остерегаться мошенников, которые пытаются выманить средства, притворяясь благотворителями. Гуманитарные организации и фонды никогда не спрашивают пароли или другую информацию для доступа к банковским счетам украинцев.

Какую помощь можно получить в феврале?

Сейчас помощь предоставляется от нескольких международных организаций.

Помощь от Эстонского совета по делам беженцев

Действует "Программы экстренной поддержки средств к существованию". Она имеет целью помочь уязвимым домохозяйствам, пострадавших в результате войны, и создать новые источники дохода, пишет ERC.

Подать заявку могут жители:

Днепропетровской;

Донецкой;

Запорожской;

Кировоградской;

Полтавской;

Черкасской области.

Сумма выплат составляет 42 тысячи гривен на домохозяйство. Направить эти средства можно на открытие или восстановление собственного дела.

Преимущество предоставляют внутренне перемещенным лицам и жителям общин, пострадавших от войны и имеют подтверждение убытков.

Сроки подачи документов различаются. Например, в Днепропетровской области – подать заявку нужно до 1 февраля, а в Кировоградской – до 9 февраля.

Поддержка от ЮНИСЕФ

Помощь от ЮНИСЕФ продолжают выплачивать семьям с детьми зимой. В частности, в январе выплаты начислили более 54 тысячам украинских семей.

Сейчас она охватывает три региона:

Днепропетровскую область;

Харьковскую область;

Программу расширили благодаря поддержке Соединенных Штатов и Швеции.

Помощь от УВКБ ООН

В феврале 2026 года поддержку оказывают таким категориям;

семьям с поврежденным или непригодным жильем;

домохозяйствам без доходов;

украинцам после эвакуации или обстрелов.

Для оформления выплат необходимо собрать пакет документов:

паспорт гражданина Украины;

индивидуальный налоговый номер (ИНН);

справку ВПЛ при наличии;

медицинские карты;

документы на детей;

банковские реквизиты.

Обратите внимание! Для жителей Конотопской громады Сумской области сейчас действует запись в электронную очередь. Записаться можно по телефону – 063 182 68 38.

Помощь от Красного Креста

Предусматривает выплату 10 800 гривен на каждого члена семьи для обеспечения самых первых потребностей. Помощь выплачивается в течение трех месяцев.

Сейчас действует в таких регионах:

Харьковская;

Херсонская;

Донецкая;

Запорожская область.

Важно! В Сумской области открыта регистрация для: ВПЛ с 2022 года, семей с детьми до четырех лет и лиц с инвалидностью. Регистрация продолжится до 28 февраля 2026 года.

