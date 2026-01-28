Кто может получить деньги от Благотворительного фонда?

Каждый член семьи может получить 10 800 гривен единовременно за три месяца, о чем говорится на странице Фонда.

Подать заявку могут люди, которые соответствуют всем критериям:

не получают и не получали денежную помощь от любых организаций в течение последних трех месяцев;

являются гражданами Украины или другой страны и имеют действительные виды на жительство в Украине;

включены в реестр внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) после 24 февраля 2022 года;

проживают в Днепропетровской, Запорожской, Одесской или Харьковской области;

имеют доход меньше чем 6 318 гривен на одного человека домохозяйства в месяц (не учитывая социальную помощь и льготы).

Но это еще не все. Претенденты на участие в программе также должны соответствовать хотя бы одному из критериев уязвимости:

домохозяйство, что возглавляет и обеспечивает одинокое совершеннолетнее лицо, проживающее с ребенком или детьми, или под опекой;

домохозяйство, состоящее исключительно из пожилого лица или пожилых людей (в возрасте 60+ лет) или людей 60 лет и старше, имеющих на иждивении ребенка или детей;

домохозяйство с тремя и более детьми;

домохозяйство с ребенком в возрасте до двух лет (не включительно);

домохозяйство с беременной женщиной;

домохозяйство с лицом с инвалидностью I или II группы или ребенком с инвалидностью;

домохозяйство с лицом с серьезным медицинским состоянием, включенным в соответствующий перечень.

Как оформить помощь?

Для того, чтобы получить поддержку, человек должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины, если его нет – паспорт гражданина Украины для выезда за границу (для малолетних детей – свидетельство о рождении);

если человек не является гражданином Украины – действительный вид на жительство;

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП) всех членов домохозяйства (включая детей);

документы, удостоверяющие соответствие критериям регистрации и принадлежность к категории уязвимости;

копия или фото справки с реквизитами действительного IBAN счета карты украинского банка для получения выплат.

Важно! Счет должен быть личным и гривневым; открытым в любом банке Украины на физическое лицо заявителя и действительным не менее полугода, а также доступным для зачисления денежных переводов.

Для регистрации не подходят счета к картам программы "еПоддержка", "еМалятко", "еВідновлення", "Дія.Картка", Национальный кэшбэк.

Какая сумма выплат?

Сумма денежной помощи за трехмесячный период – 10 800 гривен на одного человека (или 3 600 гривен в месяц). Поддержку выплачивают единовременно каждому члену домохозяйства отдельно на банковский счет, предоставленный при регистрации.

Обратите внимание! Деньги для несовершеннолетних, недееспособных или недееспособных лиц получают их официальные представители. Но только при наличии соответствующих документов.

Какую помощь еще можно получить в Украине?

Напомним, что жители четырех других областей могут получить помощь. Об этом пишут на сайте Каритас-Спес Львовской Архидиецезии.

Участниками могут стать ВПО, проживающих в следующих областях:

Львовской;

Тернопольской;

Ивано-Франковской;

Черновицкой.

Помощь предусмотрена членам домохозяйств ВПЛ, которые пострадали в результате войны и могут это подтвердить.

Подать заявку на участие можно до 31 января.

Обратите внимание! В рамках проекта предусмотрены несколько вариантов помощи. Сумма финансирования составляет до 32 400 гривен.

Какие еще выплаты предусмотрены украинцам?