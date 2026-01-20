Какие дополнительные выплаты могут получить УБД в 2026 году?

Например, в 2026 году предусматривается единовременная материальная помощь для военных, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, передает Житомирский областной ТЦК и СП.

Размер помощи – это месячное денежное обеспечение. Получить ее могут военнослужащие с инвалидностью, которая получена в результате ранения, контузии или травмы во время защиты Украины.

Кроме того, поддержка предусмотрена для семей военных, которые:

находятся в плену (кроме добровольной сдачи); являются заложниками; интернированы в нейтральных государствах; пропали без вести.

Также деньги будут выплачивать в случае сложных жизненных событий, произошедших в 2026 году или в декабре 2025 года (если помощь тогда не получали), в частности:

смерть военнослужащего или его близких (муж/жена, дети, родители);

рождение или усыновление ребенка;

серьезные проблемы со здоровьем военного или членов его семьи.

К проблемам со здоровьем относят туберкулез, ВИЧ/СПИД, гепатиты B и C, а также длительное лечение или реабилитацию более 30 дней после ранения или заболевания, связанного с войной. Кроме того, средства предоставляют, если человека ждут сложные операции, протезирование, трансплантации, многоэтапное лечение, онкологические заболевания, были ранения во время выполнения боевых задач, тяжелые ранения членов семьи в результате вооруженной агрессии России.

Важно! Все обстоятельства должны подтверждаться медицинскими или служебными документами.

Какие выплаты получают УБД после увольнения?

Согласно действующему законодательству, участники боевых действий могут получить дополнительные выплаты после увольнения с военной службы. Об этом говорится в Постановлении № 460.

Однако конкретных сумм выплат нет. Контрактники получают разную помощь, в зависимости от звания:

для лиц рядового состава – 8 прожиточных минимумов;

для военнослужащих сержантского и старшинского состава – 9 прожиточных минимумов;

для офицерского состава – 10 прожиточных минимумов.

Выплаты мобилизованным лицам после увольнения начисляют иначе. Они могут получить денежную помощь в размере 4% от денежного обеспечения за каждый полный месяц военной службы.

Обратите внимание! Такие люди не могут получать менее 25% от месячного денежного обеспечения.

Что еще следует знать военным?