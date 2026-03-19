Эта доплата будет вдвое больше: ПФУ утвердил изменения

ПФУ утвердил новый размер пособия на погребение застрахованного лица. Также эта выплата распространяется на члена семьи такого человека, при условии, что он – находился на иждивении.

Какие изменилась помощь на погребение?

Помощь на погребение выросла с 4 100 до 8 500 гривен, говорится в постановлении правления от 6 февраля 2026 года № 6-1, сообщает ПФУ.

Читайте также Почему при большом количестве стажа маленькая пенсия

Перечень членов семьи, которые могут получить эту помощь, ограничен. Сейчас это:

жена или муж;

отец или мать;

дедушка или бабушка (исключительно по прямой линии родства);

дети, сестры, братья, внуки (если они не достигли возраста 18 лет, или же в случае, когда такие лица являются соискателями профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, которые учатся на дневной форме – 23 лет).

Кроме того, что такие лица должны находиться на полном содержании застрахованного лица, у них должны отсутствовать собственные источники дохода, например:

зарплата;

пенсия, сообщает Пенсионный фонд.

Выплата осуществляется по основному месту работы умершего работника. Именно работодатель выступает страхователем и подает необходимые документы для финансирования выплаты,

– указывает ПФУ.

Какие нюансы, по оформлению пособия на погребение, нужно знать?