От чего зависит пенсия?

Действующая формула стажа сейчас такова: П = Зп × Кз × Кс, говорится в Законе Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Расшифровывается эта формула так:

П – размер пенсионной выплаты;

Зп – средняя заработная плата по Украине за 3 последних года перед выходом лица на пенсию;

Кз – индивидуальный коэффициент зарплаты;

Кс – коэффициент стажа.

Важно знать! Индивидуальный коэффициент зарплаты демонстрирует насколько зарплата лица отличается от средней заработной платы по Украине за период работы гражданина.

Соответственно, только большого количества стажа недостаточно, чтобы иметь высокую пенсию. Лучше всего "подстрахует" значительный официальный доход.

Сколько надо стажа, чтобы уйти на пенсию сейчас?

Чтобы выйти на пенсию, лицо должно приобрести минимальное определенное количество стажа. Минимум зависит от возраста, сообщает Пенсионный фонд.

Сейчас, эти нормы следующие:

при достижении возраста 60 лет, лицо должно приобрести – не менее 33 лет стажа;

63 года – минимум количества стажа – 23 года;

65 лет – как минимум – 15 лет стажа.

Что еще важно знать пенсионерам о пенсионной выплате сейчас?