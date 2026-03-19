Які змінилась допомога на поховання?
Допомога на поховання зросла з 4 100 до 8 500 гривень, йдеться у постанові правління від 6 лютого 2026 року № 6-1, повідомляє ПФУ.
Перелік членів родини, що можуть отримати цю допомогу, обмежений. Наразі це:
- дружина або чоловік;
- батько або матір;
- дідусь або бабуся (виключно за прямою лінією спорідненості);
- діти, сестри, брати, онуки (якщо вони не досягли віку 18 років, або ж у випадку, коли такі особи є здобувачами професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною формою – 23 років).
Окрім того, що такі особи мають перебувати на повному утриманні застрахованої особи, у них повинні бути відсутні власні джерела доходу, наприклад:
- зарплата;
- пенсія, повідомляє Пенсійний фонд.
Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати,
– вказує ПФУ.
Які нюанси, щодо оформлення допомоги на поховання, потрібно знати?
Наразі на таку допомогу мають право не тільки застраховані грмоадяни та члени їх родин, а також – фізичні та юридичні особи, що фактично організували та оплатили поховання.
Роботодавець має подати заяву на отримання допомоги до ПФУ. Це необхідно зробити не пізніше ніж протягом 5 робочих днів після прийняття рішення про призначення виплати.
Винятком є ситуації, коли померлий був пенсіонером, безробітним чи його смерть настала внаслідок нещасного випадку на виробництві. В такому випадку порядок оформлення дещо інший. Тоді родичі або особи, що здійснили поховання, мають самостійно звертатися у ПФУ.