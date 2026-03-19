Які змінилась допомога на поховання?

Допомога на поховання зросла з 4 100 до 8 500 гривень, йдеться у постанові правління від 6 лютого 2026 року № 6-1, повідомляє ПФУ.

Перелік членів родини, що можуть отримати цю допомогу, обмежений. Наразі це:

дружина або чоловік;

батько або матір;

дідусь або бабуся (виключно за прямою лінією спорідненості);

діти, сестри, брати, онуки (якщо вони не досягли віку 18 років, або ж у випадку, коли такі особи є здобувачами професійної, фахової передвищої або вищої освіти, які навчаються за денною формою – 23 років).

Окрім того, що такі особи мають перебувати на повному утриманні застрахованої особи, у них повинні бути відсутні власні джерела доходу, наприклад:

зарплата;

пенсія, повідомляє Пенсійний фонд.

Виплата здійснюється за основним місцем роботи померлого працівника. Саме роботодавець виступає страхувальником і подає необхідні документи для фінансування виплати,

– вказує ПФУ.

