Какие изменилась помощь на погребение?
Помощь на погребение выросла с 4 100 до 8 500 гривен, говорится в постановлении правления от 6 февраля 2026 года № 6-1, сообщает ПФУ.
Перечень членов семьи, которые могут получить эту помощь, ограничен. Сейчас это:
- жена или муж;
- отец или мать;
- дедушка или бабушка (исключительно по прямой линии родства);
- дети, сестры, братья, внуки (если они не достигли возраста 18 лет, или же в случае, когда такие лица являются соискателями профессионального, профессионального предвысшего или высшего образования, которые учатся на дневной форме – 23 лет).
Кроме того, что такие лица должны находиться на полном содержании застрахованного лица, у них должны отсутствовать собственные источники дохода, например:
- зарплата;
- пенсия, сообщает Пенсионный фонд.
Выплата осуществляется по основному месту работы умершего работника. Именно работодатель выступает страхователем и подает необходимые документы для финансирования выплаты,
– указывает ПФУ.
Какие нюансы, по оформлению пособия на погребение, нужно знать?
Сейчас на такую помощь имеют право не только застрахованные лица и члены их семей, а также – физические и юридические особы, которые фактически организовали и оплатили погребение.
Работодатель должен подать заявление на получение помощи в ПФУ. Это необходимо сделать не позднее чем в течение 5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты.
Исключением являются ситуации, когда умерший был пенсионером, безработным или его смерть наступила в результате несчастного случая на производстве. В таком случае порядок оформления несколько иной. Тогда родственники или люди, осуществившие погребение, должны самостоятельно обращаться в ПФУ.