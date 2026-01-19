Кто может получить помощь до 42 тысяч гривен?

Регистрация доступна для жителей двух областей, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.

Читайте также Украинцы с Дією на телефоне могут оформить новую помощь для семьи

Эстонский совет по делам беженцев начал реализацию "Программы экстренной поддержки средств к существованию", направленную на налаживание стабильных доходов домохозяйств в сельской местности,

– говорится в сообщении.

Более 1 000 украинских домохозяйств получат гранты до 42 000 гривен – для создания новых или развития уже действующих источников доходов или для достижения прожиточного минимума. В частности сейчас открыли прием заявок для двух областей:

Днепропетровская область: Каменский район, Затишнянская громада, Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громады – до 1 февраля 2026 года. Запорожская область: Запорожский район, Михайловская громада – до 8 февраля 2026 года.

Обратите внимание! Текущий этап подачи заявок завершается в 23:59 8 февраля 2026 года.

При рассмотрении заявок будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Приоритет будут иметь (ВПО) и жители общины, пострадавших в результате войны и имеют по меньшей мере один из следующих документов:

медицинская справка о ранении или получения психологических травм в результате боевых действий; подтверждение потери кормильца в результате боевых действий; справка об инвалидности вследствие войны; акт о поврежденном/разрушенном имуществе; справка ВПЛ; удостоверение участника боевых действий.

А также соответствовать по крайней мере одной из категорий уязвимости:

домохозяйства с ВПЛ;

домохозяйства, в которых по крайней мере один член семьи в возрасте 50 лет или старше и является безработным;

домохозяйства с тремя и более детьми в возрасте до 18-ти лет;

домохозяйства с детьми до двух лет;

домохозяйства с детьми в возрасте до 18-ти лет, возглавляемые матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;

домохозяйства с членами семьи с особыми потребностями в здоровье;

домохозяйства, состоящие только из пожилых людей (60 лет или старше);

домохозяйства, все члены которого в возрасте 18 – 49 лет являются безработными.

Важно! Заявитель и члены семьи не должны получать ранее подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Это обязательное условие.

На что может быть использована помощь?

Грантовые средства можно будет использовать на такие вещи:

закупку крупного и мелкого рогатого скота;

приобретение оборудования для производства мяса, молока;

закупку птицы;

приобретение оборудования для выращивания птицы;

приобретение оборудования и сырья для пчеловодства;

закупка пчелиных семей, ульев;

приобретение ветеринарных услуг;

приобретение оборудования, инструментов для переработки пищевой продукции;

закупка сырья для изготовления продукции/оказания услуг;

другое по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.

Обратите внимание! Грант также может покрывать расходы на доставку товаров, оборудования и крупного рогатого скота, монтаж оборудования и прочее.

Какую еще помощь могут получить украинцы?

В 2026 году в Украине выросла социальная помощь. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.

Причиной является то, что с началом нового года выросла минимальная заработная плата в Украине – с 8 000 гривен до 8 647 гривен.

Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен, а минимальный – 3 900 гривен. Сам размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.

Какие еще выплаты предусмотрены в 2026 году для жителей Украины?