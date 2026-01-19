Кто может получить помощь до 42 тысяч гривен?
Регистрация доступна для жителей двух областей, пишет 24 Канал со ссылкой на пресс-службу организации.
Эстонский совет по делам беженцев начал реализацию "Программы экстренной поддержки средств к существованию", направленную на налаживание стабильных доходов домохозяйств в сельской местности,
– говорится в сообщении.
Более 1 000 украинских домохозяйств получат гранты до 42 000 гривен – для создания новых или развития уже действующих источников доходов или для достижения прожиточного минимума. В частности сейчас открыли прием заявок для двух областей:
- Днепропетровская область: Каменский район, Затишнянская громада, Синельниковский район, Раевская и Илларионовская громады – до 1 февраля 2026 года.
- Запорожская область: Запорожский район, Михайловская громада – до 8 февраля 2026 года.
Обратите внимание! Текущий этап подачи заявок завершается в 23:59 8 февраля 2026 года.
При рассмотрении заявок будет рассматриваться социальная и финансовая уязвимость домохозяйств. Приоритет будут иметь (ВПО) и жители общины, пострадавших в результате войны и имеют по меньшей мере один из следующих документов:
- медицинская справка о ранении или получения психологических травм в результате боевых действий;
- подтверждение потери кормильца в результате боевых действий;
- справка об инвалидности вследствие войны;
- акт о поврежденном/разрушенном имуществе;
- справка ВПЛ;
- удостоверение участника боевых действий.
А также соответствовать по крайней мере одной из категорий уязвимости:
- домохозяйства с ВПЛ;
- домохозяйства, в которых по крайней мере один член семьи в возрасте 50 лет или старше и является безработным;
- домохозяйства с тремя и более детьми в возрасте до 18-ти лет;
- домохозяйства с детьми до двух лет;
- домохозяйства с детьми в возрасте до 18-ти лет, возглавляемые матерью-одиночкой или отцом-одиночкой;
- домохозяйства с членами семьи с особыми потребностями в здоровье;
- домохозяйства, состоящие только из пожилых людей (60 лет или старше);
- домохозяйства, все члены которого в возрасте 18 – 49 лет являются безработными.
Важно! Заявитель и члены семьи не должны получать ранее подобную помощь от ERC или других организаций в течение предыдущих 12 месяцев на момент подачи заявки. Это обязательное условие.
На что может быть использована помощь?
Грантовые средства можно будет использовать на такие вещи:
- закупку крупного и мелкого рогатого скота;
- приобретение оборудования для производства мяса, молока;
- закупку птицы;
- приобретение оборудования для выращивания птицы;
- приобретение оборудования и сырья для пчеловодства;
- закупка пчелиных семей, ульев;
- приобретение ветеринарных услуг;
- приобретение оборудования, инструментов для переработки пищевой продукции;
- закупка сырья для изготовления продукции/оказания услуг;
- другое по согласованию с Эстонским советом по делам беженцев.
Обратите внимание! Грант также может покрывать расходы на доставку товаров, оборудования и крупного рогатого скота, монтаж оборудования и прочее.
Какую еще помощь могут получить украинцы?
В 2026 году в Украине выросла социальная помощь. Об этом сообщили в Государственной службе занятости.
Причиной является то, что с началом нового года выросла минимальная заработная плата в Украине – с 8 000 гривен до 8 647 гривен.
Максимальный размер выплат пособия по безработице в 2026 году составляет 8 647 гривен, а минимальный – 3 900 гривен. Сам размер выплаты зависит от страхового стажа и заработной платы на последнем месте работы.
Какие еще выплаты предусмотрены в 2026 году для жителей Украины?
- Украинцы, вынужденно покинувшие свой дом из-за войны, смогут получить денежные выплаты в размере более 10 тысяч гривен. Но они должны соответствовать определенным критериям. В частности не получать денежную помощь от УВКБ ООН или от других организаций в течение последних 3 месяцев.
- Также помощь могут получить ВПЛ, проживающих во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Заявку на денежную поддержку можно подать до 31 января текущего года.