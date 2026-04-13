Проигрыш Орбана резко "поднял" курс венгерской валюты

Виктор Орбан получил поражение на выборах. Эта ситуация повлияла на курс форинта. Кроме этого, ситуация была откорректирована на фоне того, что биржевые трейдеры скупают массово государственные облигации.

Как поражение Орбана повлияло на Венгрию?

Такое поведение трейдеров объясняется надеждой на улучшение отношений ЕС и Венгрии, сообщает Reuters.

Как известно, с форинтом ситуация такова:

Утром форинт на финансовых рынках достиг максимума, относительно евро. Курс укрепился на 2%, достигнув – 367,81 форинта за евро.

Относительно доллара курс также вырос на 1,6%. Он достиг 315 форинтов за доллар.

Заметим, правления Орбана продолжалось в течение 16 лет. На его место пришел Петер Мадьяр (он возглавляет партию Тиса), сообщает Reuters.

Важно! Нынешнее развитие событий дало надежду, что может быть разблокировано 18 миллиардов евро замороженного финансирования от ЕС для Венгрии. Ранее эти средства заморозили из-за недемократического поведения. Кроме этого, ожидается влияние результатов венгерских выборов на другие страны. В частности, Украину и кредит 90 миллиардов евро для нее.

Интересно, что инвесторы начали "закладывать" победу оппозиции на венгерских выборах еще несколько дней назад. Трейдеров "простимулировал" совершать покупки проевропейский курс Мадьяра.

Аналитики из Goldman Sachs уже дали рекомендации новому венгерскому правительству. В первую очередь, Будапешт должен решить вопрос инфляции.

Если Венгрия серьезно настроена на достижение этой цели, одним из первых шагов в программе конвергенции евро было бы снижение целевого показателя инфляции в Венгрии с нынешних 3% до 2% в еврозоне, что будет означать значительное снижение долгосрочной доходности Венгрии,

– указывают аналитики Goldman Sachs.

Обратите внимание! Сейчас ожидается дальнейшее укрепление форинта.

