Более того, Трамп выбрав Джей-Ди Вэнса, послал безошибочный сигнал относительно его политики в Белом доме, если он выиграет на выборах. Речь идет о том, что ослабление доллара США будет одним из его приоритетов.

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Дональд Трамп делает ставку на слабый доллар

Ранее и Дональд Трамп, и Джей-Ди Вэнс публично выражали скептицизм относительно экономических преимуществ сильного доллара. Зато политики считают, что это одна из причин, которая мешает возрождению американского производства, что также является центральным элементом их политических идентичностей.

Однако некоторые эксперты выразили обеспокоенность относительно планов целенаправленного ослабления позиций доллара на рынке. Добавляют, что в конце концов именно рынки определяют обменные курсы, а спад доллара может привести к нежелательным последствиям. В частности, один из крупнейших рисков – это ослабление статуса доллара, как мировой резервной валюты.

С начала 2024 года Индекс доллара США вырос на 3,01%, а в годовом исчислении – на 3,47%, согласно данным MarketWatch.