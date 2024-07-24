Банки и обменники могут не принимать для проведения операций значительно изношенные или поврежденные банкноты. Однако этим учреждениям запрещено устанавливать ограничения по номиналу действительных и настоящих банкнот иностранной валюты, как и года выпуска этих банкнот.

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Какие главные признаки значительно изношенных и поврежденных банкнот

К этой категории относят наличную валюту, которая порвана или порезана, имеет повреждения дизайна, элементов защиты или на ней имеются печатные недостатки. НБУ указывает еще такие признаки:

обожженные/трухлые/гнилые;

изменения первоначального цвета бумаги или изображений;

имеющиеся общие загрязнения или такие, занимающие половину банкноты (в частности видимые в ультрафиолетовых лучах).

Эти банкноты могут приниматься на инкассо. Это процедура, в рамках которой значительно изношенные или поврежденные банкноты пересылаются за границу иностранному банку-корреспонденту для проведения обмена. Также эта опция подойдет для банкнот, которые уже ранее были изъяты иностранным государством из обращения.

К теме! Украинский центробанк отметил, что существует только три вида банкнот иностранной валюты: настоящие, значительно изношенные/ поврежденные и фальшивые.

Стоит напомнить, что Нацбанк отменил определение незначительного износа банкнот иностранной валюты. К тому же кассиры в банках и обменниках обязаны проверять подлинность банкнот иностранной валюты только с помощью счетчиков или детекторов валют.