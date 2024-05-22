Дональд Трамп запустил еще один вариант сбора средств на предвыборную кампанию

В США продолжается предвыборная кампания. На пост президента США претендуют демократ Джозеф Байден и республиканец Дональд Трамп. И последний ввел новый вариант сбора средств на кампанию

На официальном сайте кандидата в президенты США Дональда Трампа сообщили, что теперь финансово поддержать его кампанию можно с помощью криптовалюты.

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Дональд Трамп начал принимать криптовалюту

Пожертвовать средства на предвыборную кампанию Трампа можно, используя достаточно разные цифровые монеты. Речь идет о биткоине, стейблкоине, Ethereum, Dogecoin, Solana и тому подобное.

Американцы будут выбирать нового президента США 5 ноября 2024 года. Это также будут 60-е выборы в первой экономике мира.

Интересно, что ранее Трамп критиковал криптовалюты. В частности, он называл биткойн примером мошенничества и отмечал, что существует потенциальная угроза для финансовой системы. Кроме того, политик заявлял, что биткойн – это "афера против доллара США".

Напомним, что ранее Дональд Трамп пообещал руководителям нефтяных компаний в США отменить ряд экологических правил. Вместо этого он попросил, чтобы они собрали на его предвыборную кампанию 1 миллиард долларов.