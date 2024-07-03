Крупнейший финансовый рынок в мире колеблется после президентских дебатов в США. Дело в том, шансы на победу Дональда Трампа в выборах резко возросли.

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Рынок облигаций отреагировал на победу Трампа на дебатах

Доходность казначейских облигаций США выросли, а цены упали после первых дебатов. Это свидетельствует о том, что инвесторы начинают "закладывать" в цену высокую вероятность победы Дональда Трампа на выборах, которые пройдут в ноябре 2024 года, по словам одного из ветеранов финансового рынка.

Добавляют, что доходность 10-летних казначейских облигаций выросла с 4,29% до 4,48% с 27 июня по 2 июля. Это самый высокий уровень для этого показателя с 31 мая.

Что такое казначейские облигации США Это государственные долговые ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов США через действующее в его составе Бюро государственного долга. Это инструмент финансирования государственного долга.

На момент создания этого материала, Казначейские облигации США демонстрируют отрицательную динамику на рынке и торгуются на уровне 4,41%, согласно данным CNBC.