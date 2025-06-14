Почему цены на платину рекордно растут

Во вторник, 10 июня, июльские фьючерсы на платину выросли на 1,4% и достигнув отметки 1 232 доллара за тройскую унцию (31,10 грамма). Рост цен на платину обусловлен признаками серьезного дефицита на рынке драгоценных металлов, пишет 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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Особенно заметным является резкий отток платины из США в первые месяцы 2025 года. Причиной стал страх возможного введения пошлин на этот металл президентом Дональдом Трампом.

С декабря наблюдается рост напряженности Отток из NYMEX должен ослабить давление, но в целом рынок все еще движется к дефициту,

– отметил директор по исследованиям Всемирного совета по инвестициям в платину Эд Стерк.

Как на подорожание драгоценных металлов реагируют рынки

После 10-процентного роста, которое состоялось на прошлой неделе, спотовые цены на платину подскочили на 4,6%.

Они преодолели отметку 1 200 долларов за унцию, что является максимумом с мая 2021 года.

Кроме того, ожидаемая ставка заимствования платины на один месяц достигла шестилетнего пика, а активы биржевых фондов, обеспеченных платиной, выросли до самого высокого уровня за последние десять месяцев.