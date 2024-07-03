Крупнейшая нефтяная компания Украины имеет целью построить более 1000 МВт газовой генерации за 3 года. Проект оценивается в 1 миллиард долларов.

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Укрнафта объявила о проекте на 1 миллиард долларов

Генеральный директор генеральный директор компании Сергей Корецкий заявил, что на первом этапе проекта Укрнафта имеет целью построить газопоршневые установки мощностью от 100 МВт.

Укрнафта будет использовать собственные средства для реализации проекта. Однако нефтяная компания также имеет открытые линии в нескольких банках. Речь идет о таких:

"Укргазбанк";

"Сенс Банк";

"Ощадбанк".

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Корецкий также заявил, что у компании есть планы по газотурбинному оборудованию. Кроме того, по его словам, компания работает над проектами ветровых и солнечных электростанций.

Глава Укрнафты объяснил, что окупаемость когенерационных установок – до четырех лет, исключительно производства электричества – чуть более пяти лет. По его словам, период эксплуатации этих установок составляет 20 лет. Также Корецкий заявил, что Укрнафта задает новый вектор и станет мультиэнергетической компанией.