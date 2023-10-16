Прежде всего следует отметить, что в 2023 году явка на выборах составила рекордные 72,9%. В то время как польская оппозиция в итоге может получить большинство в парламенте, но лидирует партия "Право и справедливость", которая у власти с 2015 года.

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Первые результаты выборов в Польше

"Гражданскую платформу" во главе с экс-президентом Европейского совета и бывшим премьером Польши Дональдом Туском поддержали 32% избирателей. Таким образом, эта политическая сила получила второе место в рейтинге. В то время как альянс "Третий путь" получил 13% голосов, а "Левая партия" – 8,6%. Эти три группы могут получить 248 мест из 460 в нижней палате парламента Польши.

Издание Bloomberg утверждает, что если ситуация будет развиваться таким образом, то это создаст новые возможности для Европейского Союза. Среди них такие:

Прежде всего, Польша попытается получить больше 35 миллиардов евро из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы;

из фондов ЕС, чтобы дать толчок крупнейшей экономике Восточной Европы; Также существует реальная перспектива для изоляции лидера Венгрии и известного популиста Виктора Орбана. Он до этого был в альянсе с руководящей партией Польши "Право и справедливость".

Напомним, что в начале октября появилась информация о том, что Европейская комиссия может уже в ноябре разблокировать транш на 13 миллиардов евро для Венгрии. Добавляют, что для этого есть два основания: увеличение бюджета ЕС и финансовая помощь для Украины на четыре года. Более того, Венгрия также предложила разделить транш для Украины в размере 50 миллиардов евро.