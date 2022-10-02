ОПЕК+ обсудит сокращение суточной добычи нефти

Страны-члены ОПЕК обсудят вопрос о сокращении добычи 5 октября. На встрече будет говориться о сокращении более чем на 1 миллион баррелей в сутки.

Планы ОПЕК+ сократить добычу

Заседание стран-членов ОПЕК+ 5 октября в Вене станет первой очной встречей с марта 2020 года, когда мероприятие было переведено в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. Сокращение добычи может произойти на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях быстрого усиления денежно-кредитной политики.

Читайте также Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины

По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения не будет принято до встречи в Вене.

В банке JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+ может потребоваться снизить добычу минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы стабилизировать цены.

Издание Reuters ранее сообщало, что в ОПЕК+ обсуждают возможность снизить добычу нефти в ноябре на 0,5 – 1 миллион баррелей в сутки, чтобы поддержать нефтяной рынок.

Цена нефти марки Brent почти достигла 128 долларов за баррель 8 марта после полномасштабного нападения России. С того дня она опустилась до рекордно низких почти 86 долларов за баррель 26 сентября.

Прогнозы касательно цен на нефть

Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.

Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.

ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане. , ОАЭ и Саудовская Аравия.