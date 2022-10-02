Планы ОПЕК+ сократить добычу
Заседание стран-членов ОПЕК+ 5 октября в Вене станет первой очной встречей с марта 2020 года, когда мероприятие было переведено в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. Сокращение добычи может произойти на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях быстрого усиления денежно-кредитной политики.
Читайте также Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины
По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения не будет принято до встречи в Вене.
- В банке JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+ может потребоваться снизить добычу минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы стабилизировать цены.
- Издание Reuters ранее сообщало, что в ОПЕК+ обсуждают возможность снизить добычу нефти в ноябре на 0,5 – 1 миллион баррелей в сутки, чтобы поддержать нефтяной рынок.
Прогнозы касательно цен на нефть
- Эксперты Goldman Sachs ожидают, что стоимость нефти марки Brent может возрасти до 130 долларов за баррель до конца 2022 года. Подчеркивают, что на рынке фиксируют дефицит даже несмотря на замедление экономического роста, так что это тянет цены вверх.
- Если же сценарий с рецессией станет реальностью, то прогнозируют, что нефть может обвалиться до 65 долларов в этом году с последующим падением до 45 долларов в 2023 году. Это ведь непосредственно повлияет на спрос, согласно отчету Citigroup.