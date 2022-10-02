Планы ОПЕК+ сократить добычу

Заседание стран-членов ОПЕК+ 5 октября в Вене станет первой очной встречей с марта 2020 года, когда мероприятие было переведено в дистанционный формат из-за пандемии коронавируса. Сокращение добычи может произойти на фоне быстрого замедления мировой экономики в условиях быстрого усиления денежно-кредитной политики.

Читайте также Нефтяное эмбарго все ближе: как это могут использовать инвесторы из Украины

По словам делегатов, окончательное решение о размере сокращения не будет принято до встречи в Вене.

В банке JPMorgan Chase считают, что ОПЕК+ может потребоваться снизить добычу минимум на 500 тысяч баррелей в сутки, чтобы стабилизировать цены.

Издание Reuters ранее сообщало, что в ОПЕК+ обсуждают возможность снизить добычу нефти в ноябре на 0,5 – 1 миллион баррелей в сутки, чтобы поддержать нефтяной рынок.

Напомним! Цена нефти марки Brent почти достигла 128 долларов за баррель 8 марта после полномасштабного нападения России. С того дня она опустилась до рекордно низких почти 86 долларов за баррель 26 сентября.

Кто входит в ОПЕК+

ОПЕК+ – это договоренность, охватывающая не только 13 стран-членов ОПЕК, но и ряд других. Речь идет об Азербайджане, Бахрейне, Брунеи, Казахстане, Малайзии, Омане, Южном Судане, России и Судане. , ОАЭ и Саудовская Аравия.

Прогнозы касательно цен на нефть