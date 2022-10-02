Плани ОПЕК+ скоротити видобуток

Засідання країн-членів ОПЕК+ 5 жовтня у Відні стане першою очною зустріччю з березня 2020 року, коли захід перевели у дистанційний формат через пандемію коронавірусу. Скорочення видобутку може відбудеться на тлі швидкого уповільнення світової економіки в умовах швидкого посилення грошово-кредитної політики.

Читайте також Нафтове ембарго все ближче: як це можуть використати інвестори з України

За словами делегатів, остаточного рішення про розмір скорочення не буде ухвалено до зустрічі у Відні.

У банку JPMorgan Chase вважають, що ОПЕК+, можливо, знадобиться знизити видобуток мінімум на 500 тисяч барелів на добу, щоб стабілізувати ціни.

Видання Reuters раніше повідомляло, що в ОПЕК+ обговорюють можливість знизити видобуток нафти в листопаді на 0,5 – 1 мільйон барелів на добу, щоб підтримати нафтовий ринок.

Нагадаємо! Ціна нафти марки Brent майже сягнула 128 доларів за барель 8 березня, після повномасштабного нападу Росії. З того дня вона опустилася до рекордно низьких майже 86 доларів за барель 26 вересня.

Хто входить до ОПЕК+

ОПЕК+ – це домовленість, яка охоплює не лише 13 країн-членів ОПЕК, але й низку інших. Мовиться про Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзію, Оман, Південний Судан, Росію та Судан.Членами ОПЕК є 13 країн: Алжир, Ангола, Венесуела, Габон, Екваторіальна Гвінея, Ірак, Іран, Республіка Конго, Кувейт, Лівія, Нігерія, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Прогнози щодо цін на нафту