Международная помощь для Украины в 2024 году

30 сентября 2023 года конгресс США утвердил двухпартийное мероприятие. Это решение было вызвано тем, что в Конгрессе возникли проблемы с финансированием.

Читайте также Каким будет курс до конца 2024 года

Джанет Йеллен – министр финансов США должна провести встречу в Марокко на следующей неделе. Представители Всемирного банка и МВФ будут обсуждать масштабы финансирования Украины для ускорения победы в войне с Россией.

Заметьте! Джанет Йеллен имеет большой авторитет в мире, именно эта министр неоднократно поднимала украинский вопрос и побудила мировых партнеров действовать решительно.

Дискуссия в Марокко – это лишь начало командировки Йеллен. Она планирует впоследствии посетить Люксембург. Там же, 16 октября, должна состояться ее встреча с министром финансов Еврогруппы. Планируется обсуждение кризиса финансирования внутри США.

Ситуация в Конгрессе

Сначала республиканцы своими действиями спровоцировали устранение спикера Палаты представителей – Кевина Маккарти. Необходимо понять, что эти действия могут стать катализатором увеличения расходов Конгресса. Далее в США утвердили меры по финансированию, где в расходах не включили помощь Украине.

В настоящее время США находят новые пути финансирования военной помощи для Украины. Рассматривается вопрос грантовой базы от Госдепартамента.