Всемирно известный певец потерял более 2 миллионов долларов из-за активов, которые выбрал в 2022 году
Источник:OpenSea
Американский исполнитель Джастин Бибер имеет коллекцию NFT под названием "Bored Ape Yacht Club", которая насчитывает 10 000 уникальных невзаимозаменяемых токенов. Однако инвестиции себя не оправдали.
Джастин Бибер покупал NFT, которые были популярными в 2022 году. Эти токены упали в цене 94,7%.
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Неудачная инвестиция Джастина Бибера в NFT
Сначала кошелек американского исполнителя получил 2,34 миллиона в ETH от
@inBetweenersNFT. Он купил следующие токены:
- 2 Bored Apes и 2 Mutant Apes, которые стоили 1,86 миллиона долларов,
- Один World of Women (– 97,3%);
- Два Doodles (– 89,7%);
- Otherdeed (– 97,4%) и Metacard (– 96,9%).
Согласно данным Arkham, Бибер до сих пор хранит один токен Bored Ape и один токен Mutant, которые сейчас стоят чуть больше 47 тысяч долларов. Тогда как в целом его кошелек на Arkham оценивают в более чем 481 тысячу долларов в Ethereum и APE.
Что такое NFT
Добавим, что Джастина Бибера считают одним из самых богатых исполнителей в мире. Согласно данным Yahoo!Finance, по состоянию на 2024 год его капитал оценивают в 285 миллионов долларов.