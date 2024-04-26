Всемирно известный певец потерял более 2 миллионов долларов из-за активов, которые выбрал в 2022 году

Американский исполнитель Джастин Бибер имеет коллекцию NFT под названием "Bored Ape Yacht Club", которая насчитывает 10 000 уникальных невзаимозаменяемых токенов. Однако инвестиции себя не оправдали.

Джастин Бибер покупал NFT, которые были популярными в 2022 году. Эти токены упали в цене 94,7%.

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Неудачная инвестиция Джастина Бибера в NFT

Сначала кошелек американского исполнителя получил 2,34 миллиона в ETH от

@inBetweenersNFT. Он купил следующие токены:

2 Bored Apes и 2 Mutant Apes, которые стоили 1,86 миллиона долларов,

Один World of Women (– 97,3%);

Два Doodles (– 89,7%);

Otherdeed (– 97,4%) и Metacard (– 96,9%).

Согласно данным Arkham, Бибер до сих пор хранит один токен Bored Ape и один токен Mutant, которые сейчас стоят чуть больше 47 тысяч долларов. Тогда как в целом его кошелек на Arkham оценивают в более чем 481 тысячу долларов в Ethereum и APE.

Что такое NFT Это особый тип криптовалюты. Главным отличием NFT является то, что их невозможна заменять, в отличие от большинства криптовалют и многих сетевых или служебных токенов. Это активы, существующие только в собственных криптосистемах, то есть криптографический токен, который нельзя обменять на другой. Такие токены полностью различаются между собой, уникальны, а их количество ограничено. Это особый тип криптовалюты. Главным отличием NFT является то, что их невозможна заменять, в отличие от большинства криптовалют и многих сетевых или служебных токенов. Это активы, существующие только в собственных криптосистемах, то есть криптографический токен, который нельзя обменять на другой. Такие токены полностью различаются между собой, уникальны, а их количество ограничено.

Добавим, что Джастина Бибера считают одним из самых богатых исполнителей в мире. Согласно данным Yahoo!Finance, по состоянию на 2024 год его капитал оценивают в 285 миллионов долларов.