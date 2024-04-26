Как изменились цены на рынке нефти

В пятницу, 26 апреля, нефть Brent торгуется на уровне 89,06 доллара за баррель. Фьючерсы на этот бренд подорожали на 0,47 доллара или 0,5%.

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Параллельно контракты на американскую нефть WTI прибавили в цене 44 цента или 0,5% до 84,01 доллара за баррель, согласно данным Reuters.

Согласно данным Bloomberg, цены на нефть завершили торговую сессию на таких уровнях:

Фьючерсы на нефть марки Brent стоят 89,14 доллара за баррель (+0,15%)

Контракты WTI торгуются по цене 83,75 доллара за баррель (+0,22%).

Почему нефть дорожает в цене

Нефть продолжает расти в цене, поскольку высокопоставленный чиновник из США выразил оптимизм относительно экономического роста в стране. Напомним, что именно США – это крупнейший потребитель нефти в мире.

С другой стороны на рынок нефти влияет ситуация на Ближнем Востоке, которая остается непростой. В частности, фактором влияния все еще остаются опасения относительно поставок сырья.