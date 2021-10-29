Генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что такая ситуация сложилась из-за проблем с цепочками поставки. По его словам, это был более серьезный вызов, чем они прогнозировали.

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Компания Apple потеряла 6 миллиардов долларов

Тим Кук отметил, что компания смогла продемонстрировать очень высокие показатели, несмотря на сложности. Он выделяет две причины возникновения проблем с поставками : нехватка микросхем в отрасли и сбои производства в некоторых странах Азии, связанные с пандемией коронавируса.

Финансовые показатели Apple за три месяца:

Доход компании составил 83,36 миллиарда долларов против прогнозируемых 84,85 миллиарда долларов, согласно данным Refinitiv. Этот показатель вырос на 29% в годовом расчете.

Валовая прибыль компании составила 42,2% против ожидаемых 42,0%.

Реальная прибыль на акцию совпала с консенсус-прогнозом – 1,24 доллара .

Продажи iPhone принесли компании 38,87 миллиарда долларов, а iPad – 8,25 миллиарда долларов, услуги – 18,28 миллиарда долларов.

По данным Yahoo! Finance , стоимость акции Apple колеблется на уровне 147 долларов за каждую. Рыночная капитализация технологической компании составляет 2,4 триллиона долларов.