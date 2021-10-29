Генеральний директор Apple Тім Кук заявив, що така ситуація склалася через проблеми з ланцюжками постачання. За його словами, це був серйозніший виклик, ніж вони прогнозували.

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Компанія Apple втратила 6 мільярдів доларів

Тім Кук зазначив, що компанія змогла продемонструвати дуже високі показники попри складнощі. Він виділяє дві причини виникнення проблем з постачанням на ринку: нестача мікросхем у галузі та збої виробництва в деяких країнах Азії, які пов'язані з пандемією коронавірусу.

Фінансові показники Apple за три місяці:

Дохід компанію склав 83,36 мільярда доларів проти прогнозованих 84,85 мільярда доларів, згідно з даними Refinitiv. Цей показник виріс на 29% у річному розрахунку.

доларів проти прогнозованих 84,85 мільярда доларів, згідно з даними Refinitiv. Цей показник виріс на у річному розрахунку. Валовий прибуток компанії склав 42,2% проти очікуваних 42,0%.

проти очікуваних 42,0%. Реальний прибуток на акцію збігся з консенсус-прогнозом – 1,24 долара .

. Продажі iPhone принесли компанії 38,87 мільярда доларів, а iPad – 8,25 мільярда доларів, послуги – 18,28 мільярда доларів.

За даними Yahoo!Finance, вартість акції Apple коливається на рівні 147 доларів за кожну. Ринкова капіталізація технологічної компанії становить 2,4 трильйона доларів.

Гендиректор Apple очікує, що дохід компанії суттєво зросте в річному обчисленні у наступному кварталі навіть з враховуванням постійного дефіциту чипів та обмеження обсягів постачання iPhone, iPad і Mac. Компанія очікує відзвітувати про найбільші цифри в історії Apple.