В среду, 16 февраля, стоимость нефти Urals поднялась до 99,14 доллара за баррель, подорожав на 3,2 доллара . Больше это сырье стоило только в начале сентября 2014 года, когда его цена достигла 99,81 доллара за баррель.

Интересно От валют к металлам: чего ждать от рынков в 2022 году

Цена российской нефти приблизилась к 100 долларов за баррель

В настоящее время Urals стоит больше нефти марки Brent, цена которой приблизилась к 93 долларам за баррель, согласно Bloomberg . Кроме того, стоимость фьючерсов на Brent на апрель на бирже в Лондоне ICE 17 февраля снизилась на 1,8% до 93,17 доллара за баррель на 11:58 по киевскому времени. Главные причины удорожания сорта нефти Urals:

высокое геополитическое напряжение в мире,

опасения относительно ограниченного предложения из-за стремительного восстановления спроса.

Стоимость черного золота сорта Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В федеральном бюджете базовую цену Urals на 2022 год заложили на уровне 44,2 доллара за баррель. Если стоимость этой марки нефти опускается или поднимается выше базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.

Стоимость российской нефти приблизилась к 100 долларам / Фото Getty Images

Актуально Великобритания готова отрезать Россию от финансовых рынков: главное условие

Последние новости о геополитической ситуации вокруг Украины: