В среду, 16 февраля, стоимость нефти Urals поднялась до 99,14 доллара за баррель, подорожав на 3,2 доллара. Больше это сырье стоило только в начале сентября 2014 года, когда его цена достигла 99,81 доллара за баррель.
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Цена российской нефти приблизилась к 100 долларов за баррель
В настоящее время Urals стоит больше нефти марки Brent, цена которой приблизилась к 93 долларам за баррель, согласно Bloomberg. Кроме того, стоимость фьючерсов на Brent на апрель на бирже в Лондоне ICE 17 февраля снизилась на 1,8% до 93,17 доллара за баррель на 11:58 по киевскому времени. Главные причины удорожания сорта нефти Urals:
- высокое геополитическое напряжение в мире,
- опасения относительно ограниченного предложения из-за стремительного восстановления спроса.
Стоимость черного золота сорта Urals в России учитывается при расчете экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты. В федеральном бюджете базовую цену Urals на 2022 год заложили на уровне 44,2 доллара за баррель. Если стоимость этой марки нефти опускается или поднимается выше базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.
Стоимость российской нефти приблизилась к 100 долларам / Фото Getty Images
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- Россия продолжает стягивать свои войска к границам Украины. На сегодня там находится примерно 130 тысяч единиц личного состава РФ, но там нет бригад, готовых к полномасштабной войне. Такое заявление сделал секретарь Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
- В то же время, действующий президент США Джозеф Байден считает, что все остается высокая вероятность вторжения России в Украину. Политик также уведомил, что Москва может инициировать провокации.
- Совбез ООН провел новое заседание из-за угрозы вторжения РФ в Украину. Заместительница генсека ООН Розмари Дикарло подчеркнула, что напряженность достигла своего максимума, а также отсутствие прогресса в рамках минских договоренностей.
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