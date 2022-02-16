В прошлый четверг Великобритания обнародовала новый закон, расширяющий круг лиц, против которых могут быть применены санкции в случае эскалации на границе Украины.
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Жесткие санкции
Этот документ позволит Британии вводить мощные санкции против лиц, приближенных к Кремлю и причастных к дестабилизации Украины. Этот шаг – часть международных усилий, которые призваны определить экономические последствия для РФ в случае вторжения в Украину.
Кроме того, это позволяет британским властям применять санкционные ограничения против лиц, получающих выгоду от правительства России или поддерживающих его.
Соединенное Королевство теперь может вводить санкции не только к тем, кто напрямую связан с дестабилизацией Украины, но и к связанным с правительством России организациям и бизнесам, имеющим экономическое и стратегическое значение для российского правительства, а также их владельцам, директорам и доверенных лиц,
– говорится в сообщении Министерства внешних дел Великобритании.
В Великобритании заверили, что санкции будут введены в момент любого вторжения российских войск на территорию Украины. Под действия нового закона попадают следующие важные сектора экономики России, имеющие стратегическое значение. Речь идет о:
- химической промышленности,
- строительстве,
- обороне,
- энергетике,
- финансовых услугах,
- информационных, коммуникационных и цифровых технологиях,
- тому подобное.
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Россия может потерять финансовый рынок Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подчеркнул, что в этот раз речь идет об очень жестких санкциях. В частности, российские компании могут упустить возможность получать капитал на финансовых рынках в Лондоне, пишет Yahoo!Finance.
Кроме того, политик добавил, что британская сторона может раскрыть владельцев объектов недвижимости и бизнесов, имеющих связь с РФ. По его словам, действия официального Лондона сосредоточены на конкретных российских банках и компаниях и Британия стремится убедиться, что будет сделано достаточно, чтобы разоблачить структуру российской собственности на территории страны.