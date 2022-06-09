Одна из ключевых причин такой тенденции – существенное удорожание горючего. Ценник на проезд в общественном транспорте вырос в нескольких украинских областях и городах. Какая же ситуация в разных регионах страны – читайте в материале 24 канала.
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Львов
Жителей города Льва обязаны платить 15 гривен за проезд в общественном автотранспорте уже со 2 июня. Предварительная цена – 10 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.
Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах остается на прежнем уровне – 10 гривен (8,5 гривны при покупке билета онлайн), как и для пассажиров из всех льготных категорий.
Добавим, что перевозчики призвали повысить цену за проезд до более чем 20 гривен. Они обосновали это требование следующим образом: работа стала убыточной, поскольку в предыдущем тарифе была заложена стоимость топлива на уровне 24 гривен, тогда как сегодня этот показатель существенно вырос.
Ивано-Франковск
Жители Ивано-Франковска будут платить больше проезд в общественном транспорте уже с 16 июня. Там цена проезда в автотранспорте у частных перевозчиков вырастет до 10 гривен. Об этом заявил городской глава Руслан Марцинкив.
Мэр также добавил, что стоимость проезда в коммунальном транспорте останется на прежнем уровне:
- 10 гривен при оплате наличными;
- 8 – при условии расчета банковской картой;
- 6 – при использовании карты "Галка".
Луцк
Похожее решение планируется принять и на Волыни. Глава департамента экономической политики Луцкого городского совета Борис Смаль заявил, что стоимость проезда по общественному транспорту однозначно пойдет вверх. Основанием для такого шага он назвал удорожание составляющих, влияющих на тариф:
- горючего,
- запчастей,
- размера минимальной заработной платы
Смаль добавил, что местные перевозчики предлагают цену на уровне 16 гривен за проезд, тогда как в городском совете ожидают, что этот показатель будет немного меньше. По мнению политика, стоимость проезда будет установлена в диапазоне от 12 – 15 гривен.
Окончательное решение по этому вопросу призвано принять на заседании исполкома городского совета, которое запланировано на 15 июня, пишет издание Волынские новости. Чиновник также добавил, что в случае уменьшения цены горючего 2,5 раза, то в Луцке восстановят предварительный тариф.
Днепр
Аналогичную тенденцию зафиксировали и в Днепре. Пока там платят за проезд в общественном транспорте 10 гривен. Однако уже летом цена может возрасти до 20 или 30 гривен. Объясняют это ростом стоимости топлива и запчасти.
По словам специалиста департамента транспорта городского совета Ивана Васючкова, пока не понятно, что будет с ценой на дизельное топливо уже через 1 – 2 недели. И маловероятно, что стоимость будет падать.
Хмельницкая область
В Хмельницкой области возросла стоимость проезда в автобусных рейсов, курсирующих на ежедневной основе, в то время как их количество существенно упало. Общественное. Основными причинами называют полномасштабное военное вторжение России в Украину и подорожание горючего.
В частности, водитель междугороднего автобуса Виктор Якущенко, курсирующий по маршруту из Чемеровца в Хмельницкий, сообщил, что стоимость билета выросла 140 гривен до 160. В то время как водитель из международного автобуса Игорь Салацкий добавил, что его работодатель решил цену не поднимать.
Он ездит в Польшу. По его словам, сейчас большинство его пассажиров – люди, которые возвращаются в Украину из-за границы. Он также сказал, что важной проблемой является нехватка горючего, поэтому они вынуждены ночью перед выездами стоять в очередях на заправках.
Тернополь
В то же время в Тернополе пока решили воздержаться от такого шага. Потому в городе выбрали другой путь. Речь идет о проведении ряда мероприятий, призванных сэкономить деньги на перевозку пассажиров общественного транспорта и сохранение тарифа на проезд в городских автобусах и троллейбусах на прежнем уровне. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте Тернопольский городской совет.
Прежде всего, в городе решили уменьшить количество единиц общественного транспорта, курсирующего и количество рейсов. Речь идет о цифре в среднем на уровне 20 – 25%.
После анализа потока пассажиров по направлениям, обслуживаемым предприятием КП "Тернопольээлктротранс", эксперты скорректировали количество транспортных средств, которые продолжат ездить и графиков движения на маршрутах:
- в Тернополе количество единиц общественного транспорта сократили с 44 до 34;
- по троллейбусам – с 51 единицы в рабочие дни до 44 и 27 в выходные;
- на автобусных маршрутах теперь на день вместо 39 автобусов будет курсировать 32;
- таким образом удалось сократить использование дизеля на 2903 литров.
Также в Тернополе сохранили все льготы по проезду в общественном транспорте. В коммунальном общественном транспорте без оплаты за проезды смогут ездить учащиеся, студенты и все группы льготников.
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