Одна из ключевых причин такой тенденции – существенное удорожание горючего. Ценник на проезд в общественном транспорте вырос в нескольких украинских областях и городах. Какая же ситуация в разных регионах страны – читайте в материале 24 канала.

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Львов

Жителей города Льва обязаны платить 15 гривен за проезд в общественном автотранспорте уже со 2 июня. Предварительная цена – 10 гривен. Соответствующее решение было принято на заседании исполнительного комитета Львовского городского совета.

Стоимость проезда в трамваях и троллейбусах остается на прежнем уровне – 10 гривен (8,5 гривны при покупке билета онлайн), как и для пассажиров из всех льготных категорий.

Добавим, что перевозчики призвали повысить цену за проезд до более чем 20 гривен. Они обосновали это требование следующим образом: работа стала убыточной, поскольку в предыдущем тарифе была заложена стоимость топлива на уровне 24 гривен, тогда как сегодня этот показатель существенно вырос.

Ивано-Франковск

Жители Ивано-Франковска будут платить больше проезд в общественном транспорте уже с 16 июня. Там цена проезда в автотранспорте у частных перевозчиков вырастет до 10 гривен. Об этом заявил городской глава Руслан Марцинкив.

Мэр также добавил, что стоимость проезда в коммунальном транспорте останется на прежнем уровне:

10 гривен при оплате наличными;

при оплате наличными; 8 – при условии расчета банковской картой;

– при условии расчета банковской картой; 6 – при использовании карты "Галка".

Луцк

Похожее решение планируется принять и на Волыни. Глава департамента экономической политики Луцкого городского совета Борис Смаль заявил, что стоимость проезда по общественному транспорту однозначно пойдет вверх. Основанием для такого шага он назвал удорожание составляющих, влияющих на тариф:

горючего,

запчастей,

размера минимальной заработной платы

Смаль добавил, что местные перевозчики предлагают цену на уровне 16 гривен за проезд, тогда как в городском совете ожидают, что этот показатель будет немного меньше. По мнению политика, стоимость проезда будет установлена в диапазоне от 12 – 15 гривен.

Окончательное решение по этому вопросу призвано принять на заседании исполкома городского совета, которое запланировано на 15 июня, пишет издание Волынские новости. Чиновник также добавил, что в случае уменьшения цены горючего 2,5 раза, то в Луцке восстановят предварительный тариф.

Днепр

Аналогичную тенденцию зафиксировали и в Днепре. Пока там платят за проезд в общественном транспорте 10 гривен. Однако уже летом цена может возрасти до 20 или 30 гривен. Объясняют это ростом стоимости топлива и запчасти.

По словам специалиста департамента транспорта городского совета Ивана Васючкова, пока не понятно, что будет с ценой на дизельное топливо уже через 1 – 2 недели. И маловероятно, что стоимость будет падать.

Хмельницкая область

В Хмельницкой области возросла стоимость проезда в автобусных рейсов, курсирующих на ежедневной основе, в то время как их количество существенно упало. Общественное. Основными причинами называют полномасштабное военное вторжение России в Украину и подорожание горючего.

К теме! Глава Хмельницкой автостанции №1 Неля Соловей рассказала, что каждый день они отправляют 200 автобусов, хотя до войны эта цифра была на 20% больше. Речь идет о пригородном, междугородном, межобластном и международном сообщении.

В частности, водитель междугороднего автобуса Виктор Якущенко, курсирующий по маршруту из Чемеровца в Хмельницкий, сообщил, что стоимость билета выросла 140 гривен до 160. В то время как водитель из международного автобуса Игорь Салацкий добавил, что его работодатель решил цену не поднимать.

Он ездит в Польшу. По его словам, сейчас большинство его пассажиров – люди, которые возвращаются в Украину из-за границы. Он также сказал, что важной проблемой является нехватка горючего, поэтому они вынуждены ночью перед выездами стоять в очередях на заправках.

Тернополь

В то же время в Тернополе пока решили воздержаться от такого шага. Потому в городе выбрали другой путь. Речь идет о проведении ряда мероприятий, призванных сэкономить деньги на перевозку пассажиров общественного транспорта и сохранение тарифа на проезд в городских автобусах и троллейбусах на прежнем уровне. Соответствующую информацию обнародовали на официальном сайте Тернопольский городской совет.

Прежде всего, в городе решили уменьшить количество единиц общественного транспорта, курсирующего и количество рейсов. Речь идет о цифре в среднем на уровне 20 – 25%.

После анализа потока пассажиров по направлениям, обслуживаемым предприятием КП "Тернопольээлктротранс", эксперты скорректировали количество транспортных средств, которые продолжат ездить и графиков движения на маршрутах:

в Тернополе количество единиц общественного транспорта сократили с 44 до 34;

с по троллейбусам – с 51 единицы в рабочие дни до 44 и 27 в выходные;

– с 51 единицы в рабочие дни до на автобусных маршрутах теперь на день вместо 39 автобусов будет курсировать 32;

вместо будет курсировать таким образом удалось сократить использование дизеля на 2903 литров.

Также в Тернополе сохранили все льготы по проезду в общественном транспорте. В коммунальном общественном транспорте без оплаты за проезды смогут ездить учащиеся, студенты и все группы льготников.

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