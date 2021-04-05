Американский доллар постепенно восстанавливает позиции сильнейшей валюты в мире. Что это означает для инвесторов и развивающихся рынков – читайте дальше.

Сразу после потерь в марте инвесторы с развивающихся стран готовятся к новому удару в апреле. Главными факторами, которые на это влияют на ситуацию на инвестиционном рынке являются:

укрепление американского доллара,

большая доходность государственных облигаций США.

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"Возрождение" доллара

После публикации отчета о ситуации на рынке труда в США , трейдеры опасаются, что увеличение доходности гособлигаций США приведет к новому оттоку активов с развивающихся рынков. На данный момент, стоимость казначейских облигаций США колеблется в пределах 1727 долларов.

Второй квартал 2021 станет триумфом для американского доллара. В частности стремительное укрепление позиций США ожидают уже в июне – июле. Зато экономическая ситуация на развивающихся рынках не будет столь замечательной.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США / Инфографика Trading View

Новые вызовы

По данным EPFR Global , в марте спрос на активы развивающихся стран резко снизился. К тому же потоки в фонды акционерного капитала упали до менее чем одной трети от февральского уровня, тогда как фонды облигаций пережили период оттока средств.

Эксперты Morgan Stanley считают, что медленный темп вакцинации в развивающихся странах может стать причиной формирования еще большего разрыва в этой сфере с США в течение нескольких следующих месяцев.

За последние три месяца национальные валюты и облигации развивающихся стран продемонстрировали первое снижение за год. Тогда как американский доллар почти достиг своего рекордного показателя с октября прошлого года.