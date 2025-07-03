Что такое шринкфляция
Поскольку глобальная инфляция привела к росту расходов, компании по всему миру начали прибегать к практике шринкфляции. Это сокращение объема или веса товара при сохранении его цены, пишет 24 Канал со ссылкой на Всемирный экономический форум.
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Поэтому многие потребительские товары по факту становятся меньше, но стоят столько же. Эта стратегия тесно связана с другим явлением – скимпфляцией.
Интересно! Скимпфляцией называют ухудшение продукта или услуги без изменения цены.
Особенно часто шринкфляция касается товаров повседневного спроса, в первую очередь – продуктов питания и напитков.
Эксперты предупреждают: это тревожная тенденция, поскольку снижение веса или объема продукции происходит постепенно и часто остается незаметным для потребителя.
Почему компании используют шринкфляцию
Многие крупнейшие мировые бренды уже применяют стратегию шринкфляции. И хотя это помогает сохранить прибыльность бизнеса, подобные меры могут вызывать недовольство клиентов и подрывать доверие к бренду.
Важно! Аналитики считают шринкфляцию формой скрытой инфляции, особенно в условиях, когда официальные темпы инфляции остаются высокими.
Компании прибегают к шринкфляции тогда, когда сталкиваются с ростом производственных затрат или с жесткой конкуренцией на рынке. Вместо повышения цен они уменьшают размер продукта или меняют его упаковку, чтобы сохранить маржу и контролировать операционные расходы.
Чем вредна шринкфляция и как с ней борются
Хотя подобные изменения могут показаться незначительными, они затрудняют точную оценку инфляции и могут вызвать общественное недовольство. Впрочем, в некоторых странах уже начали бороться с такими злоупотреблениями:
- в Южной Корее производители и поставщики пищевых продуктов обязаны сообщать потребителям об изменении размера продукта - в противном случае им грозят штрафы до 7300 долларов;
- во Франции розничные сети обязаны информировать покупателей о снижении объема товара без соответствующего снижения цены