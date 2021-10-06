"Возможностей может быть больше": цена биткоина пересекла важную психологическую отметку

В начале октября цена биткоина пересекла отметку в 50 тысяч долларов. С начала сентября это наибольший рост стоимости самой популярной криптовалюты в мире. Именно тогда Сальвадор признал биткоин официальным платежным средством.

Цена биткоина пошла вверх на фоне решения Bank of America поддержать криптовалюты, как новый класс активов.

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Биткоин пересек отметку в 50 тысяч долларов

Сначала биткоин взлетел на 2,8% в Нью-Йорке в 50 369 долларов за монету. Стратеги одного из крупнейших банков США отметили, что вселенная цифровых активов слишком большой, чтобы его игнорировать.

Наша точка зрения заключается в том, что возможностей может быть больше, чем ожидают скептики,

– заявили в Bank of America.