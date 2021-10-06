Цена биткоина пошла вверх на фоне решения Bank of America поддержать криптовалюты, как новый класс активов.
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Биткоин пересек отметку в 50 тысяч долларов
Сначала биткоин взлетел на 2,8% в Нью-Йорке в 50 369 долларов за монету. Стратеги одного из крупнейших банков США отметили, что вселенная цифровых активов слишком большой, чтобы его игнорировать.
Наша точка зрения заключается в том, что возможностей может быть больше, чем ожидают скептики,
– заявили в Bank of America.
Решение американского банка показывает, что энтузиазм вокруг криптовалют на Уолл-стрит набирает обороты даже несмотря на много разногласий. Только в сентябре Китай принял решение о запрете всех транзакций связанных с цифровыми деньгами, а американские финансовые регуляторы расследуют дела с большими криптобиржами. В Bank of America также убеждены, что регулирование крипторынка положительно повлияет на сферу в долгосрочной перспективе. С установлением правил исчезнет неопределенность относительно того, как инвестировать в криптовалюты.
Биткоин пересек отметку в 50 тысяч долларов / Фото Getty Images
В общем биткоин медленно возвращается к своим предыдущим максимумам после масштабного обвала в мае. Тогда причиной обесценивания криптовалюты стало решение Китая ограничить майнинг цифровых монет в стране. Стоимость биткоина выросла более чем на 60% с июльского минимума. Основательница финансовой компании FairLead Strategies Кэти Стоктон заявила, что биткоин может снова начать тестировать путь к своему историческому максимуму на уровне почти 65 тысяч долларов