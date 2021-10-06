Ціна біткойна пішла вгору на фоні рішення Bank of America підтримати криптовалюти, як новий клас активів.
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Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів
Спершу біткойн злетів на 2,8% у Нью-Йорку до 50 369 доларів за монету. Стратеги одного з найбільших банків США наголосили, що всесвіт цифрових активів занадто великий, щоб його ігнорувати.
Наша точка зору полягає у тому, що можливостей може бути більше, ніж очікують скептики,
– заявили у Bank of America.
Рішення американського банку демонструє, що ентузіазм навколо криптовалют на Волл-стріт набирає оберти навіть попри багато розбіжностей. Лише у вересні Китай ухвалив рішення про заборону усіх транзакцій пов'язаних з цифровими грошима, а американські фінансові регулятори розслідують справи з великими криптобіржами. У Bank of America також переконані, що регулювання крипторинку позитивно вплине на сферу у довгостроковій перспективі. Зі встановленням правил зникне невизначеність щодо того, як інвестувати у криптовалюти.
Біткойн перетнув позначку у 50 тисяч доларів / Фото Getty Images
Загалом біткойн повільно повертається до своїх попередніх максимумів після масштабного обвалу в травні. Тоді причиною знецінення криптовалюти стало рішення Китаю обмежити майнінг цифрових монет у країні. Вартість біткойна зросла більше ніж на 60% з липневого мінімуму. Засновниця фінансової компанії FairLead Strategies Кети Стоктон заявила, що біткойн може знову почати тестувати шлях до свого історичного максимуму на рівні майже 65 тисяч доларів