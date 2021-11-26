Эксперты считают, что эта опция, связанная с технологиями виртуальной и дополненной реальности, потенциально может приносить годовой доход на уровне 1 триллиона долларов в мире рекламы, цифровых событий, электронной коммерции и оборудования. Однако в отчете не указаны конкретные временные рамки.
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Метавселенная – возможность на 1 триллион долларов
На этой неделе появились первые оценки по поводу возможных масштабов экономики метавселенной: участки виртуальной земли внутри криптовалютных онлайн-сред Decentraland и Axie Infinity были проданы за более чем 2 миллиона долларов.
Концепция метавселенной относится к ряду виртуальных сред в формате 3D, в которых люди могут играть, создавать вещи, общаться, работать и даже торговать криптоактивами и зарабатывать на этом.
Сейчас наиболее известны индивидуальные метавселенные, связанные с играми. В частности, Fortnite и Roblox за последние несколько лет переживают бум популярности. По подсчетам Grayscale, доход от виртуальных игровых миров может возрасти до 400 миллиардов долларов в 2025 году с примерно 180 миллиардов долларов в 2020 году.
В Grayscale рассказали о финансовом потенциале метавселенной / Фото Getty Images
Однако компания Grayscale, управляющая крупнейшим в мире фондом криптовалют, отметила, что метавселенная все еще находится на начальной стадии зарождения. В то время как планы техгиганта Meta (в прошлом Facebook) инвестировать в метавселенную в этом году 10 миллиардов долларов – это признак потенциала рынка.
Что это значит для криптосектора
Авторы отчета, руководитель отдела исследований Grayscale Дэвид Грайдер и аналитик Мэтт Максимо, считают, что метавселенная – это мощный источник возможностей для компаний, которые связанные с цифровыми валютами. Все чаще проекты в метавселенной создают с помощью криптотехнологий или тесно связывают с ними.
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Это позволяет пользователям получать больше контроля и зарабатывать деньги, которые они могут использовать в реальном мире. Этот проект известен как метавселенная Web3, тогда как специалисты Grayscale перечислили возможные варианты его монетизации:
- художественные галереи, запускающие NFT,
- игры и казино, где игроки выигрывают криптовалюты, виртуальные рекламные щиты,
- музыкальные площадки, где диджеи и артисты проводят концерты.
Кроме того, к этому сектору растет внимание инвесторов. Доказательством тому является то, что в третьем квартале 2021 года сегменты Web 3.0 и NFT в общей сложности привлекли 1,8 миллиарда долларов, тогда как вся криптоиндустрия получила 8,2 миллиарда долларов.