В целом, украинская гривна стремительно укрепляла свои позиции на валютном рынке до середины ноября. Однако во второй половине месяца тренд изменился и доллар стал стремительно расти в цене.

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МВФ обнародовал новый прогноз

Согласно новым расчетам Международно валютного фонда, курс украинской гривны к доллару в среднегодовой перспективе к 2026 году будет колебаться в диапазоне от 27,32 гривны до 28 гривен.

2021 год – 27,32 гривны за доллар, предварительный прогноз МВФ составил 27,52 гривны за доллар;

за доллар, предварительный прогноз МВФ составил 27,52 гривны за доллар; 2022 год – 27,43 гривны за доллар, ранее МВФ прогнозировал курс на уровне 27,41 гривны за доллар;

за доллар, ранее МВФ прогнозировал курс на уровне 27,41 гривны за доллар; 2023 год – 27,91 гривны за доллар, предварительный прогноз – 27,66 гривны за доллар;

В 2024 – 2026 годах МВФ ожидает, что курс гривны по отношению к доллару остановится на уровне 28 гривен. Предыдущий прогноз на аналогичный период определял, что доллар будет стоить 27,80 гривны. По состоянию на 26 ноября 2021 года НБУ установил официальный курс доллара на уровне 27,02 гривны.

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