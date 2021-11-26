Експерти вважають, що ця опція, яка пов'язана технологіями віртуальної та доповненої реальності, потенційно може приносити річний дохід на рівні 1 трильйона доларів у світі реклами, цифрових подій, електронної комерції та обладнання. Проте у звіті не вказані конкретні часові рамки.

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Метавсесвіт – можливість на 1 трильйон доларів

Цього тижня з’явилися перші оцінки щодо ймовірних масштабів економіки метавсесвіту: ділянки віртуальної землі всередині криптовалютних онлайн-сердовищ Decentraland та Axie Infinity були продані за понад 2 мільйони доларів.

Концепція метавсесвіту належать до низки віртуальних середовищ у форматі 3D, в яких люди можуть грати в ігри, створювати речі, спілкуватися, працювати та навіть торгувати криптоактивами та заробляти на цьому.

Наразі найбільш відомі індивідуальні метасвіти пов'язані з іграми. Зокрема, Fortnite і Roblox протягом останніх кількох років переживають бум популярності. За підрахунками Grayscale, дохід від віртуальних ігрових світів може зрости до 400 мільярдів доларів у 2025 році з приблизно 180 мільярдів доларів у 2020 році.

У Grayscale розповіли про фінансовий потенціал метавсесвіту / Фото Getty Images

Проте компанія Grayscale, яка керує найбільшим у світі фондом криптовалют, наголосила на тому, що метавсесвіт все ще знаходиться на початковій стадії зародження. Тоді як плани техгіганта Meta (у минулому Facebook) інвестувати у метавсесвіт у цьому році 10 мільярдів доларів – це ознака потенціалу ринку.

Що це означає для криптосектора

Автори звіту, керівник відділу досліджень Grayscale Девід Грайдер та аналітик Метт Максимо, вважають, що метавсесвіт – це потужне джерело можливостей для компаній, які пов'язані з цифровими валютами. Все частіше проєкти у метавсесвіті створюють за допомогою криптотехнологій або тісно пов'язують з ними.

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Це дозволяє користувачам отримувати більше контролю та заробляти гроші, які вони можуть використовувати в реальному світі. Цей проєкт відомий як метавсесвіт Web3, тоді як фахівці Grayscale перерахували можливі варіанти його монетизації:

художні галереї, які запускають NFT,

ігри та казино, де гравці виграють криптовалюти, віртуальні рекламні щити,

музичні майданчики, де діджеї та артисти проводять концерти.

Крім того, до цього сектора зростає увага інвесторів. Доказом цього є те, що у третьому кварталі 2021 року сегменти Web 3.0 та NFT загалом залучили 1,8 мільярда доларів, тоді як уся криптоіндустрія отримала 8,2 мільярда доларів.