Експерти вважають, що ця опція, яка пов'язана технологіями віртуальної та доповненої реальності, потенційно може приносити річний дохід на рівні 1 трильйона доларів у світі реклами, цифрових подій, електронної комерції та обладнання. Проте у звіті не вказані конкретні часові рамки.
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Метавсесвіт – можливість на 1 трильйон доларів
Цього тижня з’явилися перші оцінки щодо ймовірних масштабів економіки метавсесвіту: ділянки віртуальної землі всередині криптовалютних онлайн-сердовищ Decentraland та Axie Infinity були продані за понад 2 мільйони доларів.
Концепція метавсесвіту належать до низки віртуальних середовищ у форматі 3D, в яких люди можуть грати в ігри, створювати речі, спілкуватися, працювати та навіть торгувати криптоактивами та заробляти на цьому.
Наразі найбільш відомі індивідуальні метасвіти пов'язані з іграми. Зокрема, Fortnite і Roblox протягом останніх кількох років переживають бум популярності. За підрахунками Grayscale, дохід від віртуальних ігрових світів може зрости до 400 мільярдів доларів у 2025 році з приблизно 180 мільярдів доларів у 2020 році.
У Grayscale розповіли про фінансовий потенціал метавсесвіту / Фото Getty Images
Проте компанія Grayscale, яка керує найбільшим у світі фондом криптовалют, наголосила на тому, що метавсесвіт все ще знаходиться на початковій стадії зародження. Тоді як плани техгіганта Meta (у минулому Facebook) інвестувати у метавсесвіт у цьому році 10 мільярдів доларів – це ознака потенціалу ринку.
Що це означає для криптосектора
Автори звіту, керівник відділу досліджень Grayscale Девід Грайдер та аналітик Метт Максимо, вважають, що метавсесвіт – це потужне джерело можливостей для компаній, які пов'язані з цифровими валютами. Все частіше проєкти у метавсесвіті створюють за допомогою криптотехнологій або тісно пов'язують з ними.
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Це дозволяє користувачам отримувати більше контролю та заробляти гроші, які вони можуть використовувати в реальному світі. Цей проєкт відомий як метавсесвіт Web3, тоді як фахівці Grayscale перерахували можливі варіанти його монетизації:
- художні галереї, які запускають NFT,
- ігри та казино, де гравці виграють криптовалюти, віртуальні рекламні щити,
- музичні майданчики, де діджеї та артисти проводять концерти.
Крім того, до цього сектора зростає увага інвесторів. Доказом цього є те, що у третьому кварталі 2021 року сегменти Web 3.0 та NFT загалом залучили 1,8 мільярда доларів, тоді як уся криптоіндустрія отримала 8,2 мільярда доларів.