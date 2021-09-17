Состояние китайского предпринимателя стремительного уменьшились из-за падения стоимости акций Pinduoduo Inc. Обвал на фондовом рынке произошел из-за того, что Китай начал давить на своих интернет-гигантов.

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Китайский бизнесмен потерял миллиарды долларов

Согласно данным Bloomberg Billionaires Index , основатель компании Колин Хуана, которому принадлежит 28% активов, потерял 27,4 миллиарда долларов. Это самый масштабный обвал среди 500 участников индекса. Ценные бумаги платформы Pinduoduo в 2021 году упали в цене более, чем акции Alibaba Group Holding Ltd или Tencent Holdings Ltd. Для сравнения, депозитарные квитанции Pinduoduo обвалились на 44% в 2021 году, тогда как позиции Alibaba и Tencent снизились до 33% и 20% соответственно.

Что известно о Pinduoduo Inc? Это крупнейшая в Китае технологическая платформа, ориентированная на сельское хозяйство. Эта площадка связывает фермеров и дистрибьюторов с потребителями непосредственно благодаря интерактивному опыта покупок.

По данным Yahoo! Finance, по состоянию на 17 сентября стоимость акций платформы составляет 99,89 доллара за каждую. Рыночная стоимость компании Pinduoduo Inc упала до 125 миллиардов долларов с рекордных 178 миллиардов долларов.

Китайский бизнесмен потерял более 27 миллиардов долларов / Фото Getty Images

Новый климат для китайских миллиардеров

Платформа Pinduoduo – это один из техгигантов, которые пообещали поддерживать кампанию лидера Китая Си Цзиньпиня по созданию страны "всеобщего процветания". В прошлом месяце компания сообщила, что передаст 1,5 миллиарда долларов из своего дохода на развитие сельского хозяйства в Китае. Кроме того, в 2020 году благотворительный фонд получил от Колина Хуана и команды основателей Pinduoduo акции на сумму 2,4 миллиарда долларов.

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По данным Bloomberg Billionaires Index , 6 из 10 миллиардеров , которые испытывали наибольшие убытки в 2021 году, родом из Китая. В частности, в этот список попали:

Глава компании по розливу воды и напитков Nongfu Spring Co Чжун Шаньшань который потерял 18 миллиардов долларов,

Ма Хуатенг с Tencent, чей капитал уменьшился более чем на 10 миллиардов долларов,

Глава крупнейшей строительной компании в Китае Ху Яинь Evergrande, который потерял почти 16 миллиардов долларов.