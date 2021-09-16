Одной из первых компаний, которая попала в поле зрения китайских властей, – Alibaba. Компании даже оштрафовали на рекордные 2,7 миллиарда доллара, тогда как власти жестко раскритиковала ее основателя Джека Ма, капитал которого Forbes оценивает в 40,5 миллиарда долларов.

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"Всеобщее процветания" в Китае

Корпорация Alibaba инвестирует 15,5 миллиарда долларов в развитие "всеобщего процветания" во второй экономике мира, выполняя свое последнее большое обязательство в поддержку кампании главы страны Си Цзиньпиня. Проект рассчитан до 2025 года. Техгигант заявил, что миллиарды долларов будут направлены на реализацию 10 конкретных целей с учетом 5 приоритетов:

инновации в технологиях,

экономическое развитие,

создание "высококачественной занятости",

поддержка уязвимых сообществ,

создание специального фонда развития.

Последние 22 года Alibaba является бенефициаром мощного социального и экономического прогресса в Китае. Мы убеждены, если общество и экономика развиваются, то и в Alibaba все будет хорошо. Мы стремимся внести свою лепту в развитие общего процветания благодаря высококачественному развития,

– заявил генеральный директор компании Дэниел Чжан .

"Всеобщее процветания" в Китае Лидер Китайской Народной Республики Си Цзиньпин инициировал кампанию по перестройке второй по величине экономики мира с акцентом на "всеобщем процветании". Пекин целью сократить разрыв между богатыми и бедными жителями страны, который может угрожать развития страны и подорвать доверие нации к руководству страны.

После того как эта новость была опубликована государственной газетой Zhejiang Daily акции компании упали в цене на 3,5% . По данным Yahoo! Finance , по состоянию на 16 сентября стоимость активов Alibaba колеблется на уровне 157 долларов за акцию. Рыночная капитализация компании составляет 434,9 миллиарда долларов.