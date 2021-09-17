Статки китайського підприємця стрімкого зменшилися через падіння вартості акцій Pinduoduo Inc. Обвал на фондовому ринку стався через те, що Китай почав тиснути на своїх інтернет-гігантів.

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Китайський бізнесмен втратив мільярди доларів

Згідно з даними Bloomberg Billionaires Index, засновник компанії Колін Хуана, якому належить 28% активів, втратив 27, 4 мільярда доларів. Це наймасштабніший обвал серед 500 учасників індексу. Цінні папери платформи Pinduoduo у 2021 році впали в ціні більше, ніж акції Alibaba Group Holding Ltd або Tencent Holdings Ltd. Для порівняння, депозитарні квитанції Pinduoduo обвалилися на 44% у 2021 році, тоді як позиції Alibaba та Tencent знизилися до 33% і 20% відповідно.

Що відомо про Pinduoduo Inc? Це найбільша в Китаї технологічна платформа, орієнтована на сільське господарство. Цей майданчик пов'язує фермерів та дистриб'юторів зі споживачами безпосередньо завдяки інтерактивному досвіду покупок.

За даними Yahoo!Finance, станом на 17 вересня вартість акцій платформи становить 99,89 долара за кожну. Ринкова вартість компанії Pinduoduo Inc впала до 125 мільярдів доларів з рекордних 178 мільярдів доларів.

Китайський бізнесмен втратив понад 27 мільярдів доларів / Фото Getty Images

Новий клімат для китайських мільярдерів

Платформа Pinduoduo – це один із техгігантів, які пообіцяли підтримувати кампанію лідера Китаю Сі Цзіньпіня зі створення країни "загального процвітання". Минулого місяця компанія повідомила, що передасть 1,5 мільярда доларів зі свого доходу на розвиток сільського господарства у Китаї. Крім того, у 2020 році благодійний фонд отримав від Коліна Хуана та команди засновників Pinduoduo акції на суму 2,4 мільярда доларів.

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За даними Bloomberg Billionaires Index, 6 із 10 мільярдерів, які зазнавали найбільших збитків у 2021 році, родом з Китаю. Зокрема, до цього переліку потрапили:

Очільник компанії з розливу води та напоїв Nongfu Spring Co Чжун Шаньшань який втратив 18 мільярдів доларів,

доларів, Ма Хуатенг з Tencent, чий капітал зменшився більше, ніж на 10 мільярдів доларів,

доларів, Глава найбільшої будівельної компанії в Китаї Ху Яїнь Evergrande, який втратив майже 16 мільярдів доларів.

Проте, Колін Хуан наразі є беззаперечним лідером цього "рейтингу". У 2021 році він втратив найбільше серед усіх мільярдерів світу. Станом на 17 вересня капітал бізнесмена Bloomberg оцінює у 35,2 мільярда доларів.