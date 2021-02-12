Аэротакси уже близко: когда и какая компания будет возить клиентов на воздушных такси
Американская компания United Airlines планирует запустить сервис с воздушными такси. Благодаря своей инвестиции это станет возможным в 2024 году.
Источник:Robb Report
United Airlines инвестировала более 1 миллиарда долларов в Archer Aviation, стартовую компанию, что разрабатывает электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.
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Что известно о воздушных такси
Стартап заявляет, что его eVTOL, которые позиционируются как пригородные воздушные такси, смогут перевозить пассажиров примерно на 60 миль за один заряд и достигать скорости до 150 миль в час. Пока все на стадии прототипа, готовый самолет ожидают представить позже в этом году, а запустить в массовое производство в 2023 году.
Ожидается, что компания United Airlines будет доставлять своих пассажиров на аэротакси с нулевыми выбросами в атмосферу уже в 2024 году. И начнут из Лос-Анджелеса.
Аэротакси eVTOL от Archer имеет явный потенциал изменить способ передвижения в крупных мегаполисах по всему миру,
– говорится в заявлении генерального директора United Скотта Кирби.
Компания выходит на рынок акций
Компания Archer объединится с Atlas Crest Investment Corp. и выйдет на фондовую биржу. Ожидается, что капитализация компании сразу после выхода достигнет 3,8 миллиарда долларов.
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