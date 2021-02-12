Американская компания United Airlines планирует запустить сервис с воздушными такси. Благодаря своей инвестиции это станет возможным в 2024 году.

United Airlines инвестировала более 1 миллиарда долларов в Archer Aviation, стартовую компанию, что разрабатывает электрические самолеты с вертикальным взлетом и посадкой.

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Что известно о воздушных такси

Стартап заявляет, что его eVTOL, которые позиционируются как пригородные воздушные такси, смогут перевозить пассажиров примерно на 60 миль за один заряд и достигать скорости до 150 миль в час. Пока все на стадии прототипа, готовый самолет ожидают представить позже в этом году, а запустить в массовое производство в 2023 году.

Ожидается, что компания United Airlines будет доставлять своих пассажиров на аэротакси с нулевыми выбросами в атмосферу уже в 2024 году. И начнут из Лос-Анджелеса.

Аэротакси eVTOL от Archer имеет явный потенциал изменить способ передвижения в крупных мегаполисах по всему миру,

– говорится в заявлении генерального директора United Скотта Кирби.

По оценке Morgan Stanley рынок eVTOL может достичь 1,5 триллиона долларов в течение следующих 20 лет. Поэтому те, кто инвестирует в эту сферу в начале, могут получить значительные прибыли в будущем.

Компания выходит на рынок акций

Компания Archer объединится с Atlas Crest Investment Corp. и выйдет на фондовую биржу. Ожидается, что капитализация компании сразу после выхода достигнет 3,8 миллиарда долларов.

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