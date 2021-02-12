Американська компанія United Airlines планує запустити сервіс з повітряними таксі. Завдяки своїй інвестиції це стане можливим у 2024 році.

United Airlines інвестувала понад 1 мільярд доларів в Archer Aviation, стартову компанію, що розробляє електричні літаки з вертикальним зльотом і посадкою.

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Що відомо про повітряні таксі

Стартап заявляє, що його eVTOL, які позиціонуються як приміські повітряні таксі, зможуть перевозити пасажирів приблизно на 60 миль за один заряд і досягати швидкості до 150 миль за годину. Поки що все на стадії прототипу, готовий літак очікують представити пізніше цього року, а запустити у масове виробництво у 2023 році.

Очікують, що компанія United Airlines доставлятиме своїх пасажирів на аеротаксі з нульовими викидами в атмосферу вже у 2024 році. І почнуть з Лос-Анджелесу.

Аеротаксі eVTOL від Archer має явний потенціал змінити спосіб пересування у великих мегаполісах у всьому світі,

– йдеться у заяві генерального директора United Скотта Кірбі.

За оцінкою Morgan Stanley ринок eVTOL може досягти 1,5 трильйона доларів протягом наступних 20 років. Тож ті, хто інвестує в цю сферу на початках, можуть отримати значні прибутки у майбутньому.

Компанія виходить на ринок акцій

Компанія Archer об'єднається з Atlas Crest Investment Corp. та вийде на фондову біржу. Очікують, що капіталізація компанія одразу після виходу сягне 3,8 мільярда доларів.

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