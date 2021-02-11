Кимбал Маск – брат основателя Tesla Илона Маска и один из членов совета директоров компании. Как отреагировали акции Tesla на решение одного из братьев, читайте на Финансах 24.

Младший брат Илона Маска продал 25,6 миллиона долларов акций производителя электромобилей, согласно представлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.

Интересно Цена биткоина достигла 48 000 долларов: что происходит

Как отреагировали акции

Кимбал Маск продал 30 000 акций 9 февраля по средней цене 852,12 доллара. Акции Tesla в среду упали на 5,3% до отметки 804,82 доллара.

У младшего брата осталось в собственности 599 740 акций Tesla, что составляет 483 миллиона долларов. В общем люди из компании Tesla владеют около 19,6% акций компании, согласно данным, собранным Bloomberg.

Кто такой Кимбал Маск

Кроме должности в Tesla и родственных связей с Илоном Маском, Кимбал Маск является главным исполнительным директором и соучредителем The Kitchen Restaurant Group.

Что известно об акциях Tesla

В 2020 году акции Tesla выросли на 743% , когда компания смогла решить свои проблемы с объемом производства и построила новые заводы.

, когда компания смогла решить свои проблемы с объемом производства и построила новые заводы. В 2021 году компания продолжает демонстрировать стремительный рост и уже увеличила цену акций на 14% с начала года.

с начала года. По состоянию на 12:42 в четверг, 11 февраля, акции Tesla торгуются на уровне 817 долларов, по данным MarketWatch.

Как вкладывать средства в такие активы как золото, нефть, акции международных компаний и контролировать свои инвестиции? Узнайте, заказав бесплатную консультацию экспертов Forex Club.