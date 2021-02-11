Брат Илона Маска продал акции Tesla почти на 26 миллионов долларов
Кимбал Маск – брат основателя Tesla Илона Маска и один из членов совета директоров компании. Как отреагировали акции Tesla на решение одного из братьев, читайте на Финансах 24.
Источник:Bloomberg
Младший брат Илона Маска продал 25,6 миллиона долларов акций производителя электромобилей, согласно представлению в Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
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Как отреагировали акции
Кимбал Маск продал 30 000 акций 9 февраля по средней цене 852,12 доллара. Акции Tesla в среду упали на 5,3% до отметки 804,82 доллара.
У младшего брата осталось в собственности 599 740 акций Tesla, что составляет 483 миллиона долларов. В общем люди из компании Tesla владеют около 19,6% акций компании, согласно данным, собранным Bloomberg.
Кто такой Кимбал Маск
Кроме должности в Tesla и родственных связей с Илоном Маском, Кимбал Маск является главным исполнительным директором и соучредителем The Kitchen Restaurant Group.
Что известно об акциях Tesla
- В 2020 году акции Tesla выросли на 743%, когда компания смогла решить свои проблемы с объемом производства и построила новые заводы.
- В 2021 году компания продолжает демонстрировать стремительный рост и уже увеличила цену акций на 14% с начала года.
- По состоянию на 12:42 в четверг, 11 февраля, акции Tesla торгуются на уровне 817 долларов, по данным MarketWatch.
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