Восстановление Киевской области: какая сумма нужна для одного из городов

8 августа 2022 , 17:43
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Источник:

Kyiv Post

Еще весной 2022 года защитники Украины освободили Киевскую область от российских захватчиков. Очевидно, специалисты начали считать, сколько потенциально стоить восстановление этого региона.

Речь идет о городе Гостомеле. По последним оценкам KSE Institute, вероятнее всего, чтобы восстановить этот населенный пункт, необходимо потратить сумму в размере 343 миллионов долларов. Речь идет и о поврежденной, и об утраченной инфраструктуре.

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Восстановление Гостомеля

Добавляют, что из 11 800 зданий, находившихся в городе до полномасштабного вторжения россии в Украину, 4500 разрушили захватчики. Общая площадь пострадавшего жилого фонда составляет почти 965 тысяч квадратных метров. Речь идет про

  • 310 таунхаусов,
  • 11 многоквартирных домов,
  • 1,5 тысячи частных домов.
Важно! Нацбанк решил отменить ряд ограничений по валютному рынку. Речь идет о моментах, из-за которых неоднократно возмущались и волонтеры, и предприниматели. Сюда можно отнести лимиты для расчета гривневыми картами за границей.

Важно, что в рамках этого исследования не учитывалось восстановление аэропорта "Антонов", который также был под оккупацией россиян. В то время как пожарная часть, два отделения почты, 6 школ, два учреждения из сектора здравоохранения, три гостиницы, 17 магазинов и 3 церкви также пострадали от действий агрессоров.

В общем, потери экономики Украины оценивают как драматические. Некоторые эксперты считают, что для восстановления страны потенциально требуется более 100 миллиардов долларов. Полномасштабное вторжение россии, к примеру, повлияло на валютный рынок Украины.

Национальная валюта – гривна – за последние несколько месяцев прошла путь от 25 гривен за доллар до примерно 40 гривен за доллар в обменниках. Высокая инфляция также явилась вызовом для жителей Украины. Очевидно, что самый мощный удар приходится на людей, которые уже сильно пострадали.

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Автор: Віта Свірневська