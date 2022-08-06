Нацбанк решил упростить ряд ограничений, введенных 21 июля 2022 года. Тогда и установили лимит на расчеты гривневыми платежными картами за границей.
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Ограничения с волонтеров сняли
В Нацбанке отметили, что для физических лиц-волонтеров не будут применяться лимиты для покупок за границей. Но определенные ограничения все же будут введены. Речь идет о критериях, которые нужно будет соблюдать, чтобы проводить соответствующие операции в будущем.
Какие условия поставили перед волонтерами
- Необходимо, чтобы до 21 июля 2022 года в месяц объем сделок, совершаемых на счете волонтера, превышал эквивалент 100 тысяч гривен.
- Также банку нужно будет предоставить письмо либо от государственного органа, либо от воинской части, где указано сотрудничество с волонтером. Еще в нем обязан быть список продуктов военного назначения, заказных на покупку. Это правило касается операций более чем на 400 тысяч гривен в месяц.
- Кроме того, волонтеру необходимо будет предоставлять банку ориентировочную стоимость заказанного товара, а также сроки выполнения поручения.
- А еще перед сбором средств для оплаты продукции нужно будет уведомлять банк.
Национальный банк всегда прислушивается к конструктивным запросам волонтерского движения и бизнес-сообщества и вместе со своими стейкхолдерами пытается найти оптимальные решения,
– подчеркнул заместитель главы Нацбанка Юрий Гелетий.
Товары, входящие в перечень разрешенных к покупке
С учетом всех условий выше волонтеры-физические лица имеют возможность покупать: рации, бронежилеты, каски, шлемы, военные и тактические форму и обувь, защитную одежду, оптические приборы для общения, беспилотники, спальные мешки, карематы, а также средства предоставления медицинской помощи .
Отметим, что ослабление ограничений вступило в силу 6 августа. Само же постановление в Нацбанке было принято накануне.
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