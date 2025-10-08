Россия стремится продолжать войну против Украины. Для этого российское правительство решило перераспределить средства. Кремль готов сокращать расходы на социальный сектор, чтобы спонсировать свою военную машину.

Как Россия планирует увеличить расходы на войну?

Согласно проекту федерального бюджета на 2026 – 2028 годы, должно произойти перераспределение средств от социальных и региональных программ на военно-промышленный комплекс и силовые структуры, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

Как именно российское правительство планирует увеличить финансирование войны:

ставка НДС должна вырасти с 20% до 22% (российский министр финансов признал, что это приведет к росту давления на бизнес);

с 2026 года будет внедрена новая система налогообложения для малого и среднего бизнеса (для упрощенной системы будет уменьшен порог с 723 до 120 тысяч долларов);

для ІТ-компаний, в свою очередь, льготные страховые взносы вырастут с 7,6% до 15%;

планируется сокращение 18 из 51 государственной программы.

Важно! Финансирование программы "Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности" для ВПК будет увеличено в 4,4 раза. В 2026 году эти расходы достигнут 2,2 миллиарда долларов.

Усиление налоговой нагрузки и сокращение социальных расходов свидетельствуют о попытках власти удержать рост военных расходов за счет населения. Фонд пенсионного и социального страхования, который обеспечивает выплаты 40 миллионов российских пенсионеров, в этом году будет иметь дефицит около 8,3 миллиарда долларов,

– сообщает разведка.

Вместе с этим, ощутимо возрастает содержание Путина и его администрации. В 2026 году оно будет составлять 354 миллиона долларов. Для понимания, это больше чем годовой бюджет российской Калмыкии.

Что происходит в российской экономике сейчас?