Почему сокращается экспорт российской пшеницы?
Всего с июля по сентябрь 2025 года было экспортировано ориентировочно 10,9 миллиона тонн пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.
На фоне этого, был изменен прогноз поставок пшеницы на внешние рынки:
- в 2025 году теперь ожидается уровень поставок на уровне 43,4 миллиона тонн;
- в 2024 – 2025 маркетинговом году уровень поставок составлял 44 миллиона тонн.
Основные причины падения экспорта:
- Меньший спрос со стороны импортеров
В первую очередь речь идет об уменьшении спроса со стороны Египта. Дело в том, что покупатели ожидают снижения цен с 226 до 220 долларов за тонну.
- Увеличение конкуренции на рынке
В этом году Аргентина может ощутимо увеличить экспорт пшеницы – до 13 миллионов тонн. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 10,4 миллиона тонн.
Также могут увеличить уровень экспорта:
- Австралия – до 25,5 миллиона тонн, в прошлом году – 21,3 миллиона тонн;
- ЕС также может нарастить объем до 32,4 миллиона тонн, в 2024 он составлял – 28 миллионов тонн.
Обратите внимание! На рынках Северной Африки и Ближнего Востока ощутимо растет присутствие именно французских поставщиков.
- Уменьшение рентабельности российского экспорта
Такая ситуация возникла, в частности, из-за:
- роста внутренних цен;
- укрепления российской валюты.
В сентябре пшеница третьего класса в России стоила 14,5 тысячи рублей за тонну, что на 4% выше, чем в прошлом году. Дополнительным фактором стало повышение пошлины на экспорт пшеницы на 30% – с 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну с 24 по 30 сентября,
– отмечает разведка.
Заметьте! Ситуация с российской пшеницей сильно повлияет на экономику России.
Какова ситуация в российской экономике сейчас?
Украина имеет значительное влияние на экономику России. Речь идет именно об атаках украинских сил на российские НПЗ. Дело в том, что такие действия Украины регулируют экспорт российской нефти.
Недавно стало известно, что "просела" одна из ключевых отраслей России – угольная. Там растет доля убыточных предприятий, сообщает СВРУ.
Санкции имеют значительное влияние на российскую экономику. В частности, это можно увидеть по ощутимому увеличению дефицита бюджета России.