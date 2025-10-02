Почему сокращается экспорт российской пшеницы?

Всего с июля по сентябрь 2025 года было экспортировано ориентировочно 10,9 миллиона тонн пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

На фоне этого, был изменен прогноз поставок пшеницы на внешние рынки:

в 2025 году теперь ожидается уровень поставок на уровне 43,4 миллиона тонн;

в 2024 – 2025 маркетинговом году уровень поставок составлял 44 миллиона тонн.

Основные причины падения экспорта:

Меньший спрос со стороны импортеров

В первую очередь речь идет об уменьшении спроса со стороны Египта. Дело в том, что покупатели ожидают снижения цен с 226 до 220 долларов за тонну.

Увеличение конкуренции на рынке

В этом году Аргентина может ощутимо увеличить экспорт пшеницы – до 13 миллионов тонн. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 10,4 миллиона тонн.

Также могут увеличить уровень экспорта:

Австралия – до 25,5 миллиона тонн, в прошлом году – 21,3 миллиона тонн;

ЕС также может нарастить объем до 32,4 миллиона тонн, в 2024 он составлял – 28 миллионов тонн.

Обратите внимание! На рынках Северной Африки и Ближнего Востока ощутимо растет присутствие именно французских поставщиков.

Уменьшение рентабельности российского экспорта

Такая ситуация возникла, в частности, из-за:

роста внутренних цен;

укрепления российской валюты.

В сентябре пшеница третьего класса в России стоила 14,5 тысячи рублей за тонну, что на 4% выше, чем в прошлом году. Дополнительным фактором стало повышение пошлины на экспорт пшеницы на 30% – с 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну с 24 по 30 сентября,

– отмечает разведка.

Заметьте! Ситуация с российской пшеницей сильно повлияет на экономику России.

Какова ситуация в российской экономике сейчас?