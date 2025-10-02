Почему сокращается экспорт российской пшеницы?

Всего с июля по сентябрь 2025 года было экспортировано ориентировочно 10,9 миллиона тонн пшеницы, сообщает 24 Канал со ссылкой на СВРУ.

На фоне этого, был изменен прогноз поставок пшеницы на внешние рынки:

  • в 2025 году теперь ожидается уровень поставок на уровне 43,4 миллиона тонн;
  • в 2024 – 2025 маркетинговом году уровень поставок составлял 44 миллиона тонн.

Основные причины падения экспорта:

  • Меньший спрос со стороны импортеров

В первую очередь речь идет об уменьшении спроса со стороны Египта. Дело в том, что покупатели ожидают снижения цен с 226 до 220 долларов за тонну.

  • Увеличение конкуренции на рынке

В этом году Аргентина может ощутимо увеличить экспорт пшеницы – до 13 миллионов тонн. Для сравнения, год назад этот показатель составлял 10,4 миллиона тонн.

Также могут увеличить уровень экспорта:

  • Австралия – до 25,5 миллиона тонн, в прошлом году – 21,3 миллиона тонн;
  • ЕС также может нарастить объем до 32,4 миллиона тонн, в 2024 он составлял – 28 миллионов тонн.

Обратите внимание! На рынках Северной Африки и Ближнего Востока ощутимо растет присутствие именно французских поставщиков.

  • Уменьшение рентабельности российского экспорта

Такая ситуация возникла, в частности, из-за:

  • роста внутренних цен;
  • укрепления российской валюты.

В сентябре пшеница третьего класса в России стоила 14,5 тысячи рублей за тонну, что на 4% выше, чем в прошлом году. Дополнительным фактором стало повышение пошлины на экспорт пшеницы на 30% – с 495,9 рубля до 655,6 рубля за тонну с 24 по 30 сентября,
– отмечает разведка.

Заметьте! Ситуация с российской пшеницей сильно повлияет на экономику России.

Какова ситуация в российской экономике сейчас?

  • Украина имеет значительное влияние на экономику России. Речь идет именно об атаках украинских сил на российские НПЗ. Дело в том, что такие действия Украины регулируют экспорт российской нефти.

  • Недавно стало известно, что "просела" одна из ключевых отраслей России – угольная. Там растет доля убыточных предприятий, сообщает СВРУ.

  • Санкции имеют значительное влияние на российскую экономику. В частности, это можно увидеть по ощутимому увеличению дефицита бюджета России.