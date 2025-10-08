Росія прагне продовжувати війну проти України. Для цього російський уряд вирішив перерозподілити кошти. Кремль готовий скорочувати видатки на соціальний сектор, аби спонсорувати свою військову машину.

Як Росія планує збільшити витрати на війну?

Згідно з проєктом федерального бюджету на 2026 – 2028 роки, має відбутися перерозподіл коштів від соціальних і регіональних програм на військово-промисловий комплекс та силові структури, повідомляє 24 Канал з посиланням на СЗРУ.

Як саме російський уряд планує збільшити фінансування війни:

ставка ПДВ має зрости із 20% до 22% (російський міністр фінансів визнав, що це призведе до зростання тиску на бізнес);

з 2026 року буде впроваджено нову систему оподаткування для малого та середнього бізнесу (для спрощеної системи буде зменшено поріг з 723 до 120 тисяч доларів);

для ІТ-компаній, своєю чергою, пільгові страхові внески зростуть із 7,6% до 15%;

планується скорочення 18 з 51 державних програм.

Важливо! Фінансування програми "Розвиток електронної та радіоелектронної промисловості" для ВПК буде збільшено у 4,4 раза. У 2026 році ці видатки сягнуть 2,2 мільярда доларів.

Посилення податкового навантаження та скорочення соціальних витрат свідчать про спроби влади утримати зростання військових видатків коштом населення. Фонд пенсійного та соціального страхування, який забезпечує виплати 40 мільйонів російських пенсіонерів, цьогоріч матиме дефіцит близько 8,3 мільярда доларів,

– повідомляє розвідка.

Разом з цим, відчутно зросту утримання Путіна і його адміністрації. У 2026 році воно складатиме 354 мільйони доларів. Для розуміння, це більше ніж річний бюджет російської Калмикії.

Що відбувається в російській економіці зараз?