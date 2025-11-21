Почему Reliance Industries прекратил импорт нефти из России?

Reliance Industries принял решение прекратить импорт нефти из России из-за санкций, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Обратите внимание! Речь идет об ограничениях против российских гигантов "Лукойла" и "Роснефти" со стороны США, Великобритании, а также ЕС.

Индийский конгломерат, который имеет долгосрочное соглашение на покупку почти 500 000 баррелей сырой нефти в день у российского гиганта "Роснефть", заявил, что будет придерживаться санкций против Москвы, сохраняя при этом связи с нынешними поставщиками нефти,

– отмечает издание.

Что известно о решении Reliance:

с 1 декабря экспортная продукция с НПЗ будет получен именно из нероссийской сырой нефти;

переход будет завершен досрочно, чтобы придерживаться установленных ограничений;

в то же время компания выполнит все ранее согласованные поставки российской нефти, оформленные до 22 октября (ведь логистические процессы по этим поставкам уже запущены).

Все грузы, которые будут прибывать после 20 ноября, будут получены и переработаны. Как отмечает компания, это будет происходить в зоне внутреннего таможенного тарифа.

Важно! Европа занимает примерно 28% от экспорта Reliance. Это ключевой рынок для компании.

Что известно о нефтяных санкциях против России?